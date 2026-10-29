Detergente de oro: queda firme condena del exdirector financiero de Nenecho

La condena a 2 años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena del exdirector de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Asunción, Edwin López Cattebecke, quedó firme por decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El procesado en el marco del caso “detergente de oro” debe devolver G. 50 millones al municipio y donar otros G. 10 millones, en concepto de reparación social del daño.

Los ministros Manuel Ramírez Candia, María Carolina Llanes y Gustavo Santander Dans, integrantes de la Sala Penal de la CSJ, a través del Acuerdo y Sentencia N° 783 de fecha 28 de octubre de 2026, declararon inadmisible el recurso extraordinario de casación planteado por la defensa en contra de los fallos de primera y segunda instancia.

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El recurso fue planteado por el Abg. Joel David Fernández, representante legal de López Cattebecke, contra el Acuerdo y Sentencia N° 4 del 25 de agosto de 2026, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado, Primera Sala, de la Capital, que declaró inadmisible el recurso de apelación general interpuesto por la defensa.

Dicho fallo, a su vez, confirmó la Sentencia Definitiva N° 48 del 28 de noviembre de 2025 dictada por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, quien condenó en procedimiento abreviado a Edwin López Cattebecke, a la pena de 2 años, con suspensión a prueba de la ejecución de la condena por el mismo plazo, por lesión de confianza (cómplice) y asociación criminal (autor).

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Exdirector de Nenecho no especificó error jurídico

Los ministros integrantes de la Sala Penal concluyeron que la defensa de Edwin López Cattebecke se limitó a describir todas las actuaciones procesales llevadas a cabo en la presente causa penal y en la audiencia preliminar; y luego mencionó que el “juzgado de Garantías rechazó su pedido de suspensión condicional del procedimiento y aplicó el procedimiento abreviado”.

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El máximo tribunal agrega que, en otro apartado, el casacionista agregó que en su apelación general reclamó que el juzgado de Garantías no fundamentó el por qué del rechazo de su solicitud de suspensión condicional del procedimiento, y que el Tribunal de Apelaciones declaró inadmisible su recurso de apelación general, y que denominó el recurso como apelación especial siendo que era una apelación general.

Sobre estos argumentos la Sala Penal resalta en el fallo que el planteamiento de la defensa es incorrecto, porque el recurrente dirigió sus críticas a lo resuelto por el juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos, demostrando su disconformidad con la decisión arribada por el citado órgano jurisdiccional.

Además, la máxima instancia judicial señala que la defensa en ningún momento explicó de manera concreta el vicio o error jurídico, en el cual incurrió el Tribunal de Apelaciones al dictar la declaración de inadmisibilidad de su recurso de apelación general, lo cual, a criterio de la Sala Penal dificulta el estudio del recurso de casación.

Nenecho y Wilfrido Cáceres afrontarán juicio oral

El ex intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez y su ex jefe de Gabinete Wilfrido Cáceres Flores afrontarán juicio oral por presunta lesión de confianza en el caso “detergente de oro”, por decisión del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, quien excluyó el tipo penal de asociación criminal del auto de elevación a juicio.

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La acusación fiscal afirma que durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez como intendente, entre los citados años, en la Municipalidad de Asunción se concretaron sobrefacturaciones y simulaciones de entregas de productos varios, a través de la adjudicación de contratos a empresas que no tenían ni la capacidad ni la representación legal de las marcas ofertadas, de acuerdo con la acusación fiscal.

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Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta, Marlene González y Jorge Arce sostienen en la acusación que el municipio sufrió un daño patrimonial de G. 1.284.878.500 en el 2020; y por G. 524.077.500 en el año 2021, totalizando la suma de G. 1.808.956.000, que salió del Fondo Nacional de Emergencia.

Entre los productos para limpieza que supuestamente fueron adquiridos, la acusación resalta que la Municipalidad de Asunción llegó a pagar hasta G. 393.800 por cada litro del detergente francés de la marca “Alka DDS”, con el argumento de que servía para producir varios litros más. Sin embargo, la comuna no recibió el producto por el total del dinero abonado.