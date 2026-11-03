Dos identidades, dos nacionalidades y dos procesos: la trama detrás del millonario oriental bajo arresto en Rakiura

Un multimillonario ciudadano oriental, dos nombres con nacionalidades distintas, dos procesos penales, una tentativa de secuestro y un entramado de dudas que la justicia paraguaya debe dilucidar.

Mientras los investigadores buscan determinar oficialmente si el extranjero detenido en abril pasado en Luque es Jin Xiaodi -ciudadano chino buscado por la justicia de su país por millonaria estafa- o Eason Tay Jin -empresario filipino radicado en Paraguay, explota una empresa de criptominería y locales nocturnos- el misterioso hombre cumple nuevamente arresto domiciliario en el complejo residencial Rakiura.

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Este insólito caso tuvo su inicio el 7 de abril pasado, cuando en un control de rutina realizado por agentes del Departamento de Control de Automotores se retuvo una camioneta Toyota, modelo Land Cruiser, de color blanco, con chapa n.º OOOO-003, conducida por un ciudadano que carecía de documentación física.

El extranjero exhibió desde su teléfono celular datos obtenidos del “Portal Paraguay”, donde figuraba registrado como Eason Tay Jin, de nacionalidad filipina, con fecha de nacimiento 25 de noviembre de 1986. Con esa identidad, que se sospecha sería ficiticia, se radicó en nuestro país y obtuvo cédula paraguaya.

La alerta de Interpol por supuesta estafa y la causa por documento falso

Ante esta situación, los agentes Departamento de Control de Automotores realizaron las verificaciones correspondientes, surgiendo del informe de Interpol sobre la toma de huellas decadactilares un resultado positivo de captura/notificación roja a nombre de Xiaodi Jin, nacido en China el 8 de enero de 1983, por un supuesto hecho de fraude bancario, una estafa millonaria.

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El reporte indicaba que el buscado utilizaba alias u otros nombres, entre ellos el de Eason Tay Jin, nacido el 25 de noviembre de 1986.

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Esta situación derivó en la apertura de un proceso penal por supuesta producción de documento público de contenido falso, en atención a que los datos consignados en la cédula paraguaya otorgada al extranjero no serían reales.

Esta investigación estuvo a cargo del fiscal de Luque Orlando Edguar Paiva Notario, quien logró recabar información que sustenta la sospecha existente, como por ejemplon un informe de autoridades filipinas que no registra a Eason Tay.

Se trata de la Nota NV 95/2026 PAR del 08de mayo pasado de la Embajada de la República de Filipinas en Buenos Aires por la que se informa que la sección de pasaportes de esa representación diplomática realizó la verificación “sin encontrar registro alguno de un pasaporte filipino válido expedido a nombre del señor Eason Tay Jim”.

“(...) el procesado había presentado un documento de identidad de nacionalidad filipina y, conforme al informe remitido por la Embajada de Filipinas, había referido que dicho documento se había confeccionado en Guatemala, por lo que se necesita corroborar la información de la República Popular de China sobre el nacimiento e identidad de la persona llamada Xiaodi Jin, por lo que es relevante y pertinente realizar esta diligencia, a fin de llegar a la verdad real de los hechos”, argumentó el fiscal, al solicitar el sobreseimiento provisional del extranjero.

El sobreseimiento provisional en caso de cédula paraguaya de contenido falso

“Del examen conjunto de las diecinueve (19) diligencias descritas, entre ellas los informes de Interpol, MITIC, Migraciones y la comunicación diplomática de Filipinas, surgen indicios que justifican la investigación, pero aún no se dispone de elementos suficientes para fundar una acusación por producción de documentos no auténticos”, alegó el agente fiscal.

“En particular, faltan los legajos originales de expedición de identidad, las respuestas oficiales de cooperación internacional y las comprobaciones técnicas pertinentes. La insuficiencia probatoria es actualmente superable mediante diligencias individualizadas y verificables”, agregó Paiva.

Según explicó el fiscal, “la certificación guatemalteca permitirá confirmar o descartar la expedición del documento de naturalización; el legajo de Identificaciones y Migraciones permitirá reconstruir qué documento se presentó, quién lo aportó y qué datos se asentaron; la información china y el cotejo dactiloscópico permitirán comprobar la correspondencia de identidades; y la pericia digital permitirá determinar si la visualización del Portal Paraguay fue una consulta legítima, una imagen alterada o un archivo generado de otra manera”.

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Este requerimiento, concedido en la semana pasada por el juez penal de Garantías Nelson Romero, señalaba la necesidad de realizar nuevas diligencias para concluir la investigación.

“El Juzgado coincide con el agente fiscal de que subsisten cuestiones determinadas y susceptibles de comprobación, como ser: la identidad documentada del investigado, la procedencia de los documentos utilizados, el procedimiento administrativo de expedición y la conducta concreta atribuible a su persona y, claro está, que la incorporación de esos elementos evidentemente podrá modificar razonablemente el estado de la investigación.

Entre las diligencias pendientes está la declaración testifical de Lucía Manzano Cabral, de nacionalidad paraguaya, excónyuge del extranjero.

Prisión en el Departamento Judicial, solo por un día

En atención a este pedido, el juez Romero dispuso el sobreseimiento provisional con el consecuente levantamiento de medidas cautelares, es decir, el arresto domiciliario con tobillera.

Esto se materializó el lunes pasado, fecha en que fue conducido al Departamento Judicial de la Policía Nacional, en cumplimiento de la orden de detención con fines de extradición decretada el 7 de octubre pasado por el juez Raúl Florentín, interino de Miguel Palacios.

Sin embargo, al día siguiente, Xiaodi fue nuevamente beneficiado con el arresto domiciliario con tobillera electrónica en el proceso de extradición, esta vez por disposición del juez Palacios.

La medida, solicitada por la defensa y el fiscal Giovanni Grisetti, se debe a un informe de Interpol Paraguay que -a diferencia de sus pares de Control Automotores- aduce una serie de dificultades para corroborar la identidad del extranjero, con la documentación con la que cuentan actualmente.

Esta situación fue resaltada por los abogados defensores Marcelo Bogado y Carlos Arévalos, que sostienen que su representado es Eason Tay Jin y no Xiaodi Jin, buscado por las autoridades chinas por supuesta “captación ilegal del dinero del público”.

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“No se tiene ningún documento, información ni técnica alguna que determine de manera concluyente ni siquiera en supuesto que nuestro representado Eason Tay Jin, sea la persona requerida y buscada por la República de China Popular”, argumentaron los defensores.

Ante este impás, Palacios dispuso el arresto domiciliario del extranjero bajo fianza personal de Pei Hua Zhang y Huan Sun, por un monto total G. 1.000.000.000, por lo que desde entonces, se encuentra nuevamente en su residencia del complejo residencial Rakiura.

El hombre tiene además un pasaporte de la República de Vanuatu, que el juzgado dispuso que presente copia autenticada al juzgado.

Todas las diligencias pendientes

En ese sentido, Interpol informó que ante consulta con sus pares de China, eston informaron el 7 de abril pasado que no disponen de registros de huellas dactilares del ciudadano Jin Xiaody por lo tanto proporcionaron solamente la solicitud de extradición del mismo y fotografías.

Asimismo la Interpol agrega “la OCN de Beijing no informó que pudo confirmar la identidad del ciudadano de referencia limitándose a remitir los documentos que se adjuntan, posteriormente en fecha 07/10/2026″.

Posteriormente, el 26 de octubre, el Dpto. de Interpol informa al juzgado que recibió un nuevo radiograma del país requirente, que agregó en esta oportunidad fotografías de huellas dactilares de Jin Xiaody y fotografías del mismo.

Al día siguiente, el juzgado remitió y solicitar al Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional sección dactiloscopia, para que los peritos procedan a la toma de las tomas de las huellas dactilares del detenido, a fin de realizar de forma inmediata el cotejo técnico.

En el mismo día, a través del informe N° 868/2026, el suboficial mayor Marcelo Candia, y el subcomisario Gabriel Quintana, Jefe de la División Dactiloscopia de la dirección general de investigación criminal división científica y técnica del Dpto. de Identificaciones comunicaron al juzgado el resultado del trabajo realizado.

“Las fotografías de las impresiones dactilares recibidas no reúnen las condiciones técnicas necesarias para su cotejo en el sistema CABIS, las mismas carecen de nitidez claridad e integridad, requisitos fundamentales para el conforme dactiloscópico, además de presentar restas sobreescrituras que alteran la búsqueda, no arrojando resultados atribuibles a identidad (...)“, informan los peritos, al tiempo de recomendar “proveer fichas dactilares con impresiones dactilares legibles de los 10 dedos para su cotejo técnico”.

¿Millonarias inversiones en Paraguay?

De acuerdo con la información recabada por los policías, el extranjero tendría multimillonarias inversiones en Paraguay. Supuestamente tiene tres aviones, un centro comercial y locales nocturnos y gastronómicos.

En Instagram, Eason Tay Jin tenía varios videos relacionados con las actividades de sus empresas en Paraguay, que posteriormente borró. En uno de esos videos, del 10 de mayo del 2025, corresponde a una visita del presidente de la República Santiago Peña a una de sus empresas.

“Aviones ninguno. La empresa que tiene es de servicios técnicos, yo lo denomino informáticos, que son de restauración y mantenimiento de equipos de criptominería”, explicó Bogado, tras indicar que no tiene conocimiento sobre las demás firmas que figuran en el informe de la DNIT.

La Dirección Nacional de Migraciones informó que Eason Tay Jin ingresó al país como turista por primera vez el 19 de julio de 2017, luego el 19 de enero de 2019 y el 2 de setiembre de 2019 obtuvo la radicación permanente.

El extranjero estuvo casado con la paraguaya Lucía Manzano Cabral, quien será llamada a prestar declaración testifical a pedido del fiscal Orlando Paiva.

Juez ordenó pericia contable, auditoría tributaria y pide informe a la Seprelad

Por otro lado, un informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) reveló que, con la identidad mecionada, el extranjero está registrado ante la Dirección de Pequeños Contribuyentes con las siguientes empresas:

Enmos SA (representante legal y socio)

Vinci SA (representante legal y socio)

Restaurante DAM EAS Unipersonal (representante legal)

Garden de Formosa (representante legal y socio)

A su vez, la socia y ahora fiadora del extranjero, Huan Sun, figura a como socia en las siguientes empresas:

Enmos S.A (empresa de reparación de máquinas de criptominería)

Océano Pacifico de Pescado S.A

Imperial Food E.A.S.

Restaurante DAM E.A.S.

Ce La Vie S.A. (discoteca de Asunción)

Precisamente entre las diligencias complementarias establecidas por el juez Romero para el cierre de la investigación de la causa de supuesta producción de documentos de contenido falso, están una pericia contable y financiera sobre los extractos y movimientos de dinero de las cuentas bancarias y tarjetas de crédito habilitadas a nombre de Eason Tay Jin y su socia Huan Sun de los bancos donde se encuentran registrados como titulares, a fin de determinar el origen, volumen y destino de los fondos, por el Laboratorio Forense del Ministerio Público.

El juez de Luque ordenó asimismo la realización de una auditoria tributaria de las estructuras comerciales sobre las empresas y sociedades vinculadas por una posible utilización de firmas pantalla para la inserción de activos de origen ilícito.

El magistrado también dispuso que se solicite informe de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), sobre la emisión de un reporte de operaciones sospechosas y trazabilidad patrimonial identificar inmuebles, vehículos o activos registrados a nombre de prestanombres o de las sociedades comerciales investigadas.

Oriental sufrió tentativa de secuestro

El 10 de junio pasado, a las 22:50, cuatro hombres armados interceptaron al extranjero con dos camionetas, cuando este se desplazaba al mando de su camioneta Toyota Land Cruiser por una vía pública del barrio Loma Merlo, Luque. El ataque fue reportado por un testigo al Sistema 911 y de acuerdo con el relato recibido por los intervinientes, al menos dos de los sospechosos portaban armas largas.

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Como no pudieron llevárselo, los delincuentes lo dejaron tirado en el mismo lugar, pero sí se apoderaron de su camioneta, que sin embargo fue abandonada a 300 metros de distancia, detrás de la cancha de club Guaraní de la Liga Luqueña.

“Presumiblemente hubo un forcejeo y el ciudadano oriental recibió una herida cortante en la cabeza”, indicó el comisario Gustavo Paiva, jefe de la Comisaría 3ª de Luque.

Tras el incidente, los atacantes abandonaron el lugar y posteriormente dejaron a la víctima en inmediaciones de la cancha del Club Guaraní de Luque, en la zona de Maka’i.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que los supuestos atacantes no se llevaron objetos de valor que permanecían dentro de la camioneta, donde fueron hallados dos teléfonos celulares de alta gama y otras pertenencias personales.