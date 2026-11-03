Noviembre Azul en IPS: cómo agendar consultas, ecografías y biopsias

En el marco de las actividades de concienciación por Noviembre Azul, el Servicio de Urología del Hospital de Especialidades Quirúrgicas - Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS), anunció una importante optimización de su capacidad operativa.

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El ente aseveró en un comunicado, que incorporó tecnología de última generación en ecografía y también habilitó un espacio quirúrgico exclusivo para las biopsias, apuntando a duplicar el volumen mensual de estudios diagnósticos y a descomprimir significativamente las listas de espera para los asegurados.

Biopsia prostática en IPS Ingavi: reducirán el tiempo de espera a un mes

Históricamente, el Servicio de Urología del IPS manejaba un promedio de 50 biopsias prostáticas mensuales, un ritmo que derivaba en tiempos de espera prolongados, de aproximadamente tres meses, para los pacientes.

Ante esta demanda insatisfecha y la necesidad de agilizar los diagnósticos oportunos, la institución concretó la adquisición de un nuevo ecógrafo y la puesta en marcha de un quirófano exclusivo, destinado de forma prioritaria a estos procedimientos. Según detalló el jefe del Servicio de Urología, el doctor Daniel Romero, estas mejoras estructurales permitirán elevar la capacidad a unas 100 biopsias por mes, reduciendo el plazo de espera a un mes o menos.

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“La optimización de nuestros recursos físicos y tecnológicos nos permite dar una respuesta mucho más ágil y humana a los asegurados, sobre todo en patologías donde el factor tiempo es determinante para el éxito del tratamiento”, destacaron desde el servicio médico.

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¿A qué edad hacerse el control de próstata y el análisis de PSA en IPS?

El cáncer de próstata es una de las principales preocupaciones de salud pública en la población masculina, pero cuenta con altas tasas de curabilidad si se detecta a tiempo.

Los especialistas enfatizan que los controles preventivos deben realizarse incluso en ausencia de síntomas o molestias físicas. Como pautas generales de orientación médica, se aconseja:

Población general: Iniciar las evaluaciones urológicas periódicas a partir de los 50 años .

Factores de riesgo y antecedentes: Adelantar los controles a los 40 años en aquellos hombres que posean antecedentes familiares directos (padre, hermanos) de cáncer de próstata.

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Entre los estudios iniciales figura el análisis de sangre para la medición del Antígeno Prostático Específico (PSA). Desde el servicio aclaran que esta prueba aporta información de valor sobre el estado de la próstata y ayuda a identificar alteraciones, pero subrayan que el resultado por sí solo no confirma ni descarta la presencia de cáncer, por lo que requiere indefectiblemente de la interpretación y el criterio de un profesional médico especialista.

¿Cómo pedir turno para Urología en IPS? Teléfono y WhatsApp para agendar

Para los asegurados interesados en gestionar sus turnos para consultas médicas o la realización de estudios, o recibir orientación médica dentro del programa, el Servicio de Urología mantiene abiertas las vías de atención y agendamiento:

Contacto telefónico directo: Se encuentra habilitada la línea del doctor Sergio Méndez en el número 0985-733-592.

Canal de mensajería instantánea: Consultas generales y gestión de turnos a través del WhatsApp oficial del Servicio de Urología al 0971-799-420.

Días de procedimientos: Las biopsias prostáticas se programan de manera regular los días miércoles y viernes a lo largo de todo el año.

Desde el Hospital Ingavi reiteran que la cultura del cuidado preventivo no debe limitarse exclusivamente a las efemérides de campañas estacionales como el Noviembre Azul, sino constituir un hábito de salud integral mantenido de forma activa durante todo el año.