Noviembre azul: baja la mortalidad por cáncer de próstata en Paraguay

El cáncer de próstata continúa posicionándose como el tumor maligno con mayor índice de diagnóstico entre los hombres adultos en Paraguay, con un promedio estimado de 2.000 casos nuevos cada año, según las proyecciones del Observatorio Mundial del Cáncer. Sin embargo, el panorama epidemiológico actual muestra un cambio de rumbo sumamente alentador.

Gracias al impulso sostenido de las campañas de concienciación —especialmente durante el tradicional “Noviembre Azul”—, la sociedad paraguaya está comenzando a replantear su relación con la salud masculina, priorizando la prevención por encima del miedo y los prejuicios sociales.

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Desde el Programa Nacional de Prevención, Detección y Tratamiento del Cáncer de Próstata, dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), aseguran que han redoblado sus esfuerzos para educar a la población, recordando que este padecimiento suele avanzar de manera silenciosa en sus etapas iniciales, sin presentar síntomas evidentes.

La detección oportuna se erige como la herramienta más potente y eficaz para salvar vidas, transformar el pronóstico de los pacientes y reducir drásticamente el impacto de la enfermedad en los núcleos familiares.

Cáncer de próstata en Paraguay: el desglose de la baja en la mortalidad

El dato más significativo y esperanzador de los últimos periodos se refleja en las estadísticas oficiales de defunciones proporcionadas por la Dirección General de Información Estratégica en Salud. Las cifras evidencian una marcada y constante disminución en la mortalidad por cáncer de próstata en los últimos tres años:

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Año 2024: 353 fallecimientos registrados.

Año 2025: 300 fallecimientos registrados.

Año 2026: 230 fallecimientos registrados (con corte parcial al 28 de octubre).

Esta reducción sostenida en las muertes demuestra que las estrategias de concienciación masiva, sumadas a una mayor accesibilidad a los centros asistenciales, están dando frutos tangibles. Los hombres están acudiendo a las consultas con mayor regularidad, lo que permite detectar anomalías en fases tempranas, cuando las alternativas terapéuticas ofrecen tasas de éxito sumamente elevadas.

Noviembre Azul: cómo el análisis de sangre de PSA ayuda a superar el tabú

Desde el Ministerio de Salud resaltan que uno de los obstáculos históricos más difíciles de sortear en la salud masculina ha sido el tabú cultural que rodea al tacto rectal, un prejuicio infundado que muchas veces frena a los varones a la hora de visitar al especialista. Se asegura que las campañas informativas han logrado desmitificar este proceso, explicando con claridad que el diagnóstico actual se inicia con un método sencillo y mínimamente invasivo: la determinación del antígeno prostático específico (PSA) en sangre.

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El análisis de sangre de PSA constituye la base fundamental del diagnóstico precoz. Este estudio se complementa posteriormente con estudios de imágenes y, solo en los casos en que el médico tratante lo considere estrictamente necesario, se procede al tacto rectal. Desde Salud Pública se insiste en que superar estos prejuicios es un acto elemental de responsabilidad y cuidado personal.

Ley Nº 6280/19: el derecho a días libres remunerados para chequeos en Paraguay

Un factor clave que facilita el acceso a los diagnósticos en Paraguay es la existencia de un marco legal que protege al trabajador. Se trata de la Ley Nº 6280/19, en su artículo 13, la cual estipula claramente que todos los trabajadores en el territorio nacional tienen derecho a dos días laborales con goce de sueldo al año para someterse a exámenes preventivos de detección de cáncer de próstata y de colon.

Esta normativa representa una conquista laboral y sanitaria de gran relevancia, ya que elimina una de las excusas más frecuentes entre la población masculina: la falta de tiempo o el temor a sufrir descuentos salariales por ausentarse de sus puestos de trabajo para acudir al centro médico. Con este respaldo legal, los hombres cuentan con el tiempo garantizado por ley para priorizar su salud sin descuidar sus obligaciones laborales ni económicas.

El rol del Incan y la descentralización de la atención oncológica en Paraguay

En la primera línea de la lucha contra esta patología se encuentra el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), que opera como el establecimiento de referencia fundamental para el diagnóstico y tratamiento especializado.

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Los registros institucionales de este centro reflejan el flujo de atención especializada:

En 2024: Se contabilizaron 130 casos nuevos, 38 defunciones y un total de 3.714 consultas vinculadas a la enfermedad.

En 2025: Las cifras mostraron 124 casos nuevos, 27 defunciones y un incremento sustancial a 5.326 consultas. En este mismo año, un hito importante fue la descentralización de la atención, permitiendo que alrededor de 700 pacientes recibieran tratamientos en centros regionales, acercando los servicios de salud a sus comunidades.

En 2026 (datos preliminares): Se registran 42 casos nuevos, 24 defunciones y 5.160 consultas hasta la fecha.

Hagamos de la prevención una tradición: las recomendaciones del Ministerio de Salud

Los datos institucionales demuestran que, si bien el camino por recorrer es amplio, las políticas públicas, la descentralización de los servicios y la concienciación ciudadana están salvando cientos de vidas. El Ministerio de Salud reitera la recomendación de iniciar los controles urológicos a partir de los 50 años de edad, adelantando esta consulta a los 40 años en aquellos casos donde existan antecedentes familiares directos de cáncer de próstata.

Bajo el lema “Hagamos de la prevención una tradición”, Paraguay avanza hacia una cultura donde la salud masculina deja de ser un tema tabú para convertirse en una prioridad ineludible.