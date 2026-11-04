Central: asumieron los 19 intendentes y estos son los desafíos que enfrentarán en sus municipios

Los 19 municipios del departamento Central cuentan con nuevas autoridades para el periodo 2026-2031, luego de los actos de juramento y toma de posesión realizados el 3 de noviembre, conforme al calendario establecido por la Justicia Electoral.

Los intendentes fueron electos en los comicios municipales del pasado 4 de octubre, en los que la ciudadanía definió a los responsables de administrar las comunas durante los próximos cinco años.

El nuevo mapa político municipal quedó distribuido entre la Asociación Nacional Republicana (ANR) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), con representantes de ambas agrupaciones al frente de las administraciones distritales.

Las nuevas autoridades tendrán el desafío de responder a las demandas de una población que enfrenta problemas relacionados con la infraestructura vial, el transporte, la recolección de residuos, el ordenamiento territorial, el acceso a servicios básicos y la ejecución de obras transparente y racional.

Los 19 intendentes y sus principales desafíos

En la ciudad de Areguá, el Julio Trinidad (ANR-H) es el nuevo jefe comunal tendrá el desafío de fortalecer el atractivo turístico de la capital departamental, mejorar las condiciones de los espacios públicos y acompañar a los artesanos y comerciantes.

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El ordenamiento urbano y la conservación del patrimonio histórico también igualmente está en las necesidades que sigue postergado.

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Mientras que, en la ciudad de Capiatá, la administración a cargo de Laura Gamarra (ANR-HC), quien fue reelecta deberá atender el crecimiento poblacional y urbano de uno de los municipios más poblados de Central.

El mejoramiento de las calles que es constantemente denuncia por los pobladores, el desagüe pluvial necesario para evitar que las viviendas se sigan inundando, la recolección de residuos y la organización del tránsito figuran entre las principales demandas.

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En Fernando de la Mora, asumió Luis Fernando Franco (PLRA), quien sigue la línea que deja el ex intendente, Alcides Riveros actual presidente del PLRA.

En esta ciudad la prioridad es la movilidad urbana, el mantenimiento de las calles que urgen en gran parte de la ciudad, la infraestructura de los barrios como son la pavimentación pétrea, la reparación de empedrados y el mantenimiento de las plazas. La comuna también deberá buscar soluciones a los problemas de circulación y acompañar el crecimiento comercial de la ciudad.

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En Guarambaré pone nuevamente en prueba a Óscar Cabrera (ANR-HC), quien fue reelecto. Éste deberá mejorar la infraestructura urbana, y sobre todo deberá poner hincapié en el mejoramiento de las calles del casco de la ciudad.

Además de fortalecer los servicios municipales. Un pedido especial de los pobladores es la de atender las necesidades de los barrios periféricos.

La gestión de la ciudad en la ciudad de Itá nuevamente estará a cargo de Jorge Luis Dimartino (PLRA), quien deberá priorizar el mejoramiento de los caminos, el mantenimiento de los espacios públicos y el fortalecimiento de los servicios básicos.

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El acompañamiento a los productores, artesanos y emprendedores locales también debe estar en la agenda de manera a dinamizar la economía de la ciudad.

En la ciudad del Ñandutí, se tendrá por segundo periodo a Horacio Fernández (ANR-HC), quien deberá fortalecer el ordenamiento urbano, la infraestructura vial.

El fortalecimiento de su actividad comercial, principalmente el Mercado Municipal que debe culminar para que los comerciantes puedan tener un espacio físico para que puedan trabajar en un lugar digno.

La artesanía debe estar como cada año en la agenda, sobre todo la promoción del ñandutí y el acompañamiento a los artesanos son aspectos importantes para preservar la identidad cultural de esta localidad.

En Julián Augusto Saldívar, la primera mujer intendenta asume una ciudad agonizante. Marta Ferrari (ANR-HC), deberá enfrentarse la reparación de todo el pavimento de la ciudad que urge desde hace varios años.

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El crecimiento urbano urge, además, la construcción de drenajes pluviales así como la introducción de servicios básicos como agua, luz, y recolección de basura. La planificación territorial y la atención a los barrios que se expanden serán fundamentales para evitar que el desarrollo poblacional supere la capacidad de respuesta municipal.

La administración de Mariano Roque Alonso, estará de Julián Vega (ANR), quien asume el cargo luego de una larga hegemonía del partido liberal. Deberá trabajar en el mejoramiento de la infraestructura vial, el ordenamiento del tránsito y la recuperación de espacios públicos. El desarrollo comercial e industrial.

En Nueva Italia sigue Alcides Gamarra Lezcano (ANR-HC). Su gestión debe hacer énfasis en la mejora de los caminos vecinales, en el fortalecer de los servicios básicos y en el acompañamiento a los productores rurales. La inversión en infraestructura y el desarrollo de oportunidades para las comunidades serán claves para la gestión.

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En la ciudad de Ñemby, Blas Lanzonu (PLRA) deberá dar respuestas en materia de infraestructura vial, drenaje pluvial, tránsito y limpieza. El crecimiento urbano y la demanda de servicios obligarán a fortalecer la planificación municipal y la ejecución de obras en los distintos barrios.

Mientras que, en la ciudad de San Antonio, la gestión a cargo de Santiago Aguilera (PLRA), quien fue reelecto, deberá tener como prioridades la mejora de las calles, el fortalecimiento de los servicios básicos y la atención de las necesidades de los barrios. También deberá acompañar el desarrollo comercial y las actividades vinculadas a la zona ribereña, con atención a la limpieza y al cuidado ambiental.

Transparencia en gestiones municipales

En la San Lorenzo, Felipe Salomón (ANR-HC), quien fue reelecto debe comprometerse en depurar los 1.500 de funcionarios que siguen figurando en la lista de RR.HH., compromiso que había hecho al inicio de su primera gestión, pero que se le olvidó.

Además, de cuidar el gasto público, principalmente ante las denuncias ciudadanas que resaltan la sobrefacturación en las licitaciones de obras de infraestructura para la ciudad.

El mejoramiento de las calles, el ordenamiento del tránsito, así como la construcción de un buen drenaje pluvial para evitar las inundaciones, deben ser prioridades en esta nueva gestión.

En Villa Elisa, la gestión nuevamente estará a cargo de Sergio Estigarribia (PLRA), mantenimiento de las calles, el desagüe pluvial y la organización del tránsito serán aspectos fundamentales. La comuna también deberá fortalecer los servicios municipales y acompañar el crecimiento de las actividades comerciales.

En Villeta Juantri Gamarra (ANR) deberá prestar atención en la proyección en la ruta D072 Guarambaré-Villeta abonado por la anterior gestión de Teodosio Gómez (PLRA).

La administración deberá atender los servicios básicos y el impacto del crecimiento de las actividades productivas en las comunidades, así como el desarrollo industrial y portuario, que representa oportunidades, pero también exige planificación urbana y ambiental.

En la ciudad de Ypacaraí, José Rubén Brítez (PLRA), reelecto, deberá trabajar en la protección del lago Ypacaraí y su entorno. A esto se suman el fortalecimiento del turismo, la limpieza, el ordenamiento urbano y el mejoramiento de los servicios e infraestructura para los pobladores y visitantes.

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En Ypané, Gerardo Fariña (ANR-HC) debe trabajar en mejorar los caminos, el drenaje pluvial y los servicios básicos. La planificación territorial, el fortalecimiento de los espacios públicos y la atención a las comunidades serán fundamentales para acompañar el crecimiento del distrito.

Durante los próximos cinco años, los intendentes deberán demostrar capacidad de gestión y ofrecer respuestas concretas a las necesidades de sus comunidades.

La ejecución de obras, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la calidad de los servicios municipales serán algunos de los aspectos que marcarán la evaluación ciudadana de sus respectivas administraciones.