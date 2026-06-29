Pobladores y usuarios de la “Ruta de las Hortalizas” reclaman arreglo

Los pobladores de la zona de la calle Po’í —que cruza las ciudades de J. A. Saldívar, Itá e Itauguá— piden a las autoridades la urgente intervención de la calle pavimentada, que se encuentra en pésimas condiciones.

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Los pobladores de la ciudad de J. A. Saldívar salieron a manifestarse en las calles en más de una oportunidad para exigir a las autoridades locales el arreglo de la calle alternativa, que dicen es bastante concurrida.

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Manifestaron que, ante los reclamos, recibieron la visita del intendente de la ciudad de J. A. Saldívar, Diego Alonso (PLRA), quien prometió el arreglo, pero hasta ahora no han recibido una respuesta concreta por parte del jefe comunal.

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Ante esta situación, los pobladores manifestaron que recurrirían al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para pedir la intervención de la cartera del Estado para la realización del recapado.

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Rosalino López, presidente de la Comisión Vecinal de la zona, dijo: “Las calles están en pésimas condiciones. Ya hubo muchísimos accidentes de tránsito e incluso accidentes fatales por culpa de los enormes baches que hay en casi todo el trayecto de la ruta de las hortalizas”.

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Los transeúntes que utilizan de manera habitual el trayecto manifestaron que, en su mayoría, es utilizado por familiares y pacientes que van al Hospital Nacional de Itauguá (HNI), e incluso por ambulancias.

Intentamos hablar sobre el tema con el intendente de J. A. Saldívar, Diego Alonso, pero este no respondió los mensajes ni las llamadas telefónicas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.