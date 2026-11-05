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Nacionales
05 de noviembre de 2026 - 15:50

Crisis en salud: seis meses de retraso en fármacos para esclerosis

Santiago Peña con traje claro y corbata habla frente a un micrófono, mientras Cynthia Cardozo Nessi en blazer blanco escucha atentamente.
Isaías Fretes, ministro de Salud y Cynthia Cardozo Nessi, viceministra de Salud de Paraguay.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

La falta del fármaco esencial ocrelizumab persiste desde junio en los hospitales públicos, denuncian pacientes desesperados por la falta de la medicina. Las organizaciones de pacientes advierten sobre el grave deterioro clínico que esto provoca y cuestionan al Ministerio de Salud.

Por Nadia Cano
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El sistema de salud pública atraviesa una nueva y preocupante turbulencia sanitaria que recae directamente sobre la vida de los pacientes más vulnerables. La Asociación de Pacientes con Esclerosis Múltiple y Enfermedades Desmielinizantes (Apemed), y la Federación Paraguaya de Pacientes con Enfermedades Raras (FEPPER), han hecho pública una situación límite: el desabastecimiento prolongado del medicamento ocrelizumab en los hospitales que dependen del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

Los afectados, desesperados por la carencia de la medicina, denuncian que el faltante se arrastra de manera ininterrumpida desde el pasado mes de junio, es decir, desde hace cinco meses.

Lea más: Crisis de medicamentos: 1.438 amparos judiciales en 16 meses contra el MSPBS

Lourdes Morales, presidenta de Apemed, asegura que esta falta de provisión deja a decenas de personas diagnosticadas con esclerosis múltiple imposibilitadas de recibir las dosis indicadas por sus médicos tratantes, lo que desata una crisis en el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales a la salud.

Pacientes piden prevención ante quiebres de stock

Morales resaltó que el reclamo se funda en el mandato estricto de la Ley Nº 5.809/2017, normativa que instituye la cobertura médica integral dentro del sistema sanitario nacional para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Específicamente, su artículo 3º establece la obligatoriedad de la provisión gratuita de la medicación inmunomoduladora y el acceso a la neuro-rehabilitación, sin distinción de edad.

La sede del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) se encuentra en avenida Pettirossi esq. Brasil, en Asunción.
La sede del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) se encuentra en avenida Pettirossi esq. Brasil, en Asunción.

Sin embargo, en la práctica, los pacientes aseguran que este marco legal lleva meses vulnerado. Ante la falta de respuestas en instancias administrativas previas —donde gestiones telefónicas, reuniones y presentaciones formales de documentación, no arrojaron perspectivas de solución—, ambas organizaciones optaron por escalar la denuncia pública.

El pasado 28 de octubre de 2026, remitieron notas formales con registro de Mesa de Entrada en la Secretaría General dirigidas al titular de la cartera sanitaria y presidente del Consejo del FONARESS, Isaías Fretes, así como a la doctora Cynthia Cardozo Nessi, viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud. En dichos documentos se exige una audiencia prioritaria, el restablecimiento urgente del fármaco, la atención a los expedientes pendientes y la optimización de los mecanismos de prevención de futuros quiebres de stock.

“La esclerosis múltiple no espera”, claman pacientes

Consultada sobre el trasfondo de esta crisis y los obstáculos institucionales con los que tropiezan a diario, Lourdes Morales, presidenta de Apemed, enfatizó la urgencia que impone una patología de carácter neurodegenerativo y expuso las limitaciones estructurales del sistema de asistencia actual.

Lea más: El calvario eterno en IPS: Largas filas, sin turnos ni medicamentos

La esclerosis múltiple no espera. Necesitamos que se restablezca el acceso a nuestros tratamientos y una respuesta institucional clara sobre los plazos. Cada día de incertidumbre preocupa y deteriora a quienes convivimos con esta enfermedad”, afirmó.

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