Farmacéuticas piden blindar fondos tras un año crítico en hospitales

La Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Domisanitarios y Afines (CRIPFA) emitió un comunicado para respaldar el incremento presupuestario destinado al Ministerio de Salud Pública (MSPBS) para el próximo año. Sin embargo, advierte sobre la necesidad de blindar estos recursos para evitar que se repitan los graves problemas de desabastecimiento y la asfixia financiera sufrida durante el 2026.

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El gremio destaca que el plan de gastos del Ministerio de Salud contempla un incremento cercano al 80% en comparación con el ejercicio fiscal 2026. De este incremento, una parte importante se orientará al cumplimiento de compromisos financieros pendientes y otra se destinará a la adquisición de nuevos fármacos. Para lo segundo se prevén unos US$ 300 millones, según la cámara.

Pese a este escenario favorable, la organización empresarial enfatiza que el objetivo central es lograr que el Congreso Nacional y las comisiones bicamerales preserven estas partidas técnicas, evitando modificaciones o recortes que pongan en jaque la ejecución del plan elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Deuda con proveedores supera los US$ 800 millones

En el marco de una entrevista concedida a ABC TV, Rocío Figueroa, representante de CRIPFA, detalló los aspectos más críticos de la relación entre los proveedores y el Estado.

La vocera reconoció la predisposición y el trabajo coordinado del ministro de Economía, Óscar López Vera, destacando su profundo conocimiento de las necesidades de la salud pública.

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Figueroa recordó que la situación experimentó un punto de inflexión entre los meses de julio y agosto, periodo en el que una cesión de deudas permitió inyectar más de US$ 400 millones para descomprimir los compromisos atrasados con el sector farmacéutico. No obstante, advirtió que el nivel de endeudamiento histórico acumulado sigue siendo elevado, superando los US$ 800 millones, un pasivo que urge reducir significativamente para estabilizar el flujo de caja de las empresas.

“Ese pago descomprimió un poquito la deuda de medicamentos. Esperamos que, con las compras que se están generando hasta fin de año, pueda ser saldada ya el año que viene y, el flujo de caja siga el pago promedio que se estaba manteniendo durante el año”, expresó la vocera de los proveedores.

Agregó: “no queremos hablar de desabastecimiento, no queremos hablar de de falta de medicamentos porque se está pagando, pero sí, el pago de la deuda debe ser súper importante para bajar este monto de más de US$ 800 millones que hoy tenemos”.

Puntos críticos planteados por el sector farmacéutico para la salud paraguaya

Previsibilidad cambiaria: El gremio calificó como conservador pero realista el tipo de cambio proyectado en el PGN 2027. Sostienen que las fuertes fluctuaciones del dólar registradas durante el año en curso generaron un impacto sumamente negativo en los pagos a proveedores internacionales, por lo que mantener una estimación prudente protegerá la recaudación y evitará descalces financieros.

Ampliación universal de las coberturas de pago: Uno de los reclamos centrales expuestos por Figueroa es que las futuras emisiones de pagos no se limiten exclusivamente a rubros específicos de medicamentos, sino que alcancen de manera integral a todos los proveedores del sistema (incluyendo insumos y servicios), evitando así que áreas operativas críticas de los hospitales sufran vulnerabilidades.

Llamado a la sensibilidad parlamentaria: CRIPFA instó al Congreso a realizar un análisis crítico y sumamente prudente del presupuesto. El gremio advirtió que el 2026 se configuró como un año extremadamente complicado para la cadena de suministros debido a las limitaciones operativas, por lo que cualquier alteración en el presupuesto destinado a los proveedores repercute de forma directa en el eslabón más frágil: el paciente que acude a los centros asistenciales en busca de diagnósticos, consultas o medicamentos.

Antecedentes de un año marcado por la tensión en la provisión

El balance del sector farmacéutico durante el 2026 estuvo atravesado por constantes desafíos en materia de abastecimiento, especialmente durante el primer semestre, donde la acumulación de deudas estatales superaba los US$ 700 millones y ponía en riesgo la continuidad operativa de farmacias y hospitales públicos.

Si bien las operaciones financieras implementadas por el Poder Ejecutivo lograron calmar temporalmente las tensiones del mercado, los gremios insisten en que la sostenibilidad del sistema sanitario público solo estará garantizada si los fondos previstos para el 2027 se blindan jurídicamente en el Parlamento, evitando que las disputas políticas o los recortes presupuestarios comprometan el derecho a la salud de la ciudadanía.