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Nacionales
06 de noviembre de 2026 - 11:11

Imponen a Eddie Jara fianza de G. 500 millones en proceso por presunta corrupción en Petropar

Mujer de cabello rizado en chaqueta negra gesticula mientras dos personas la escuchan atentas en un ambiente formal.
Eddie Jara Otazú, ex presidente de Petropar, procesado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.Gentileza Poder Judicial

El ex presidente de Petropar Eddie Jara Rojas y su exesposa, Karina Otazú Fleitas, afrontarán el libertad el proceso por presunto enriquecimiento ilícito superior a G. 5.399 millones. El juzgado impuso una fianza de G. 500 millones, para cada uno.

Por ABC Color
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El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú dictó la libertad ambulatoria del ex presidente de Petropar Eddie Jara Rojas y su ex esposa Karina Otazú Fleitas, procesados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por un patrimonio no justificado de más de G. 5.399 millones.

Como medidas para garantizar el sometimiento de los imputados al presente proceso penal, el magistrado impuso una fianza real hasta cubrir la suma de G. 500 millones, para cada uno; prohibición de salir del país sin autorización judicial y comparecencia de manera trimestral ante el juzgado de Garantías.

Lea más: Según investigación fiscal, Eddie Jara movió G. 5.547 millones “en efectivo”

En la imputación presentada contra Eddie Jara y Karina Otazú la fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Yeimy Adle realiza una secuencia de operaciones atribuibles al expresidente de Petropar y a su exesposa, que sostienen la sospecha de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La agente del Ministerio Público resalta en parte del acta de imputación que Eddie Jara Rojas realizó 767 transferencias por G. 1.336 millones a 131 beneficiarios entre agosto de 2023 y marzo de 2026, durante su segundo periodo de gestión.

Eddie Jara no puede justificar casi G. 5.400 millones

Según el análisis financiero detallado por la fiscal Yeimy Adle en el acta de imputación, entre agosto de 2023 y marzo del año 2026, el ex presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar) Eddie Jara Rojas realizó depósitos y pagos en efectivo por un total de G. 5.547.396.611.

Lea más: Imputan a Eddie Jara por supuesto enriquecimiento ilícito en Petropar

Al restar su capacidad real de ahorro y sobrante neto declarado ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que asciende a G. 147.945.999, subsiste una brecha sin justificación documental de G. 5.399.450.612, equivalente al 97,33% de los fondos utilizados en ese lapso.

Dos mujeres, una con conjunto blanco y gafas oscuras, conversan en un ambiente de oficina con documentos en la pared.
Karina Otazú Fleitas (de blanco), ex esposa de Eddie Jara Rojas, procesada por presunto lavado de dinero.

El Ministerio Público resalta una incompatibilidad directa entre los ingresos de Jara y sus egresos. Como titular de Petropar, percibía una remuneración mensual de G. 40.457.649, la cual subió a G. 44.956.148 en octubre de 2025. Sin embargo, de forma simultánea mantenía compromisos crediticios cuyas cuotas mensuales sumaban hasta G. 90.906.604.

Lea más: Bloquean bienes y cuentas bancarias de Eddie Jara ante sospechas de corrupción

El caso más extremo se registró en octubre de 2025, cuando sus gastos e inversiones alcanzaron los G. 570.680.982 en un solo mes, generando un déficit de más de G. 525 millones frente a su sueldo, de acuerdo con lo señalada por la Fiscalía.

Eddie Jara prestó G. 2.800 millones sin justificación

La imputación fiscal contra Eddie Jara se sustenta en varios movimientos crediticios, transacciones y hasta vínculos con contratos de Petróleos Paraguayos (Petropar). No obstante, gran parte de la investigación gira en torno a millonarias “cuentas a cobrar” que el expresidente de la estatal declaró ante la Contraloría General de la República (CGR).

Yeimy Adle
Yeimy Adle, fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción encargada de la investigación.

Por ejemplo, en su declaración jurada presentada en 2023, Jara consignó una cuenta por cobrar de G. 2.800 millones a Edith Marilín Ayala de Macchi. Según la explicación incorporada a la documentación analizada por la Fiscalía, el dinero habría sido entregado el 10 de junio de ese año.

Lea más: Fiscalía desconoce el origen de los G. 2.800 millones que prestó Eddie Jara

El monto estaba compuesto por US$ 140.000, equivalentes a G. 1.036 millones según los valores consignados en el documento, y otros G. 1.764 millones. Ambos importes habrían sido entregados en efectivo, resalta el Ministerio Público.

Los préstamos de Eddie Jara

La Fiscalía resalta incluso que Jara “habría recurrido a préstamos personales costosos mientras, en paralelo, prestaba una suma varias veces mayor a Ayala de Macchi, sin las condiciones propias de una operación crediticia formal”.

La cuestión central para la Fiscalía es de dónde salió el dinero. Jara habría señalado como fuente de esos fondos un contrato de prestación de servicios profesionales por US$ 400.000 con Francisco Vera Figueredo, supuestamente suscrito el 3 de mayo de 2023.

Lea más: Según investigación fiscal, Eddie Jara movió G. 5.547 millones “en efectivo”

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que las declaraciones y los documentos examinados presentan diferencias de fechas y no permiten reconstruir, con “trazabilidad bancaria, cambiaria, contable o tributaria suficiente, que Jara haya recibido los US$ 400.000 antes de la supuesta entrega a Ayala de Macchi”.

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