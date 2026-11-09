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Política
09 de noviembre de 2026 - 20:30

Parlamentarios del PLRA avanzan hacia juicio político contra Fiscal General del Estado y Contraloría

Rodrigo Blanco, Adrián Dario Vaesken, y otros miembros del PLRA posan serios en un salón con fondo azul y logotipo del partido.
Esta tarde se reunió el Consejo Parlamentario del PLRA para avanzar con el juicio político al Fiscal General y a autoridades de la Contraloría.PLRA

Esta tarde se reunió el Consejo Parlamentario del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y decidieron avanzar con el planteamiento de juicio político contra el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón y no descartan también contra el Contralor, Camilo Benítez y el subcontralor Armindo Torres por el caso Ueno y los vínculos con Santiago Peña.

Por ABC Color
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El Consejo Parlamentario, integrado por la mayoría de los diputados y senadores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se reunió esta tarde con el presidente del partido, Alcides Riveros, y acordó empezar a trabajar en los votos para el juicio político contra el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón y contra las actuales cabezas la Contraloría, su titular Camilo Benítez y el nuevo subcontralor, Armindo Torres.

Tras la reunión, se encomendó al presidente del PLRA que empiece los diálogos con otros partidos de la oposición con representación parlamentaria a fin de empezar a juntar respaldo.

Mañana se realizará la sesión ordinaria del Directorio del PLRA, a fin de dar respaldo institucional a la intención de enjuiciar y destituir tanto a Rolón, como a las autoridades de Contraloría por haber hecho la vista gorda ante el presunto enriquecimiento ilícito del presidente de la República, Santiago Peña.

En el caso de Rolón, existen muchos cuestionamientos a la labor fiscal, empezando porque recién hoy le requisaron el teléfono celular al exmandatario, que está recluido en el Regimiento Escolta Presidencia.

También, se le dio bastante tiempo antes del allanamiento a la mansión ubicada en Ciervo Cua, San Bernardino, realizando recién ayer, donde incluso se encontró una bóveda de seguridad con alta tecnología.

Pero, sobre todo, le reclaman el no haber investigado con seriedad denuncias formales como la de un grupo de legisladores opositores en 2025 sobre la fortuna ya sospechsa de Peña.

Rolón, pese a indicios altamente sospechosos como el de la mansión en San Bernardino y el caso de “Los sobres del poder”, denunciado por la exfuncionaria de Mburuvicha Roga, Luz Maribel Candado, no se movió hasta que Peña fue echado del cargo.

En el caso del Contralor y el Subcontralor están igualmente en la mira por haber “blanqueado” a Peña a través de un examen de correspondencia a sus bienes, donde supuestamente no encontraron irregularidades pese a su acelerado crecimiento patrimonial.

Camilo Benítez ya era contralor, mientras que en el caso del actual subcontralor, Armindo Torres, era director de Declaraciones Juradas y firmante del cuestionado dictamen.

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) también confirmó que están trabajando en esa línea y empezando a elaborar el libelo acusatorio; y luego buscar apoyo, tal como se hizo con el juicio político a Peña.

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