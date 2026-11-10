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Nacionales
10 de noviembre de 2026 - 13:51

Ueno-IPS: acusan a dirigentes de jubilados de no advertir el riesgo financiero

Protesta de asegurados y jubilados del IPS, contra fusión con el Ministerio de Salud
Protesta de asegurados y jubilados del IPS, contra fusión con el Ministerio de SaludArcenio Acuña Rojas

Mediante un comunicado, la Asociación de Asegurados del IPS advirtió que la previsional podría perder más de US$ 350 millones y reprochó a los dirigentes de jubilados no haber acompañado las advertencias sobre los riesgos de las inversiones en Ueno Bank.

Por ABC Color
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La Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (AAIPS) cuestionó a la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJPy) por su postura frente a las inversiones de la previsional en Ueno Bank. A través de una carta abierta dirigida a los asegurados activos y jubilados, la organización pidió explicaciones sobre el posicionamiento que mantuvieron sus dirigentes durante las denuncias sobre el manejo de los fondos del IPS.

Lea más: Jubilados de IPS exigen responsabilidades políticas al gobierno de Santiago Peña

La asociación advirtió que la institución podría perder más de US$ 350 millones como consecuencia de las operaciones financieras vinculadas a Ueno Bank. En ese sentido, sostuvo que existe una posibilidad concreta de que esos recursos ya no puedan recuperarse y calificó la situación como un grave perjuicio para los aportantes y jubilados.

Cuestionan respaldo político y cambios de postura

En otra línea, el comunicado señala que uno de los principales cuestionamientos apunta al respaldo que, según la AAIPS, la UNJPy habría dado al presidente Santiago Peña y al Partido Colorado. La asociación criticó que sus dirigentes hayan llamado a los jubilados a confiar en el mandatario y apoyar a su partido, al que presentaban como la mejor opción para defender los intereses de los asegurados.

ips
Manifestacion de docentes y jubilados frente al ips

También recordó que en octubre de 2024 la organización de jubilados había convocado a una movilización frente a Ueno Bank para exigir el retiro de una inversión de hasta G. 250.000 millones del IPS. Sin embargo, la AAIPS señaló que, después de reuniones con directivos de la entidad bancaria, la manifestación cambió de lugar y posteriormente dejaron de realizarse las denuncias contra el banco.

Lea más: La fortuna del IPS en Ueno Bank: revelan que hay más de US$ 516 millones atrapados

Según la carta, la UNJPy incluso habría comenzado a destacar los beneficios ofrecidos por Ueno Bank e instado a los jubilados a aprovechar sus servicios. Para la asociación, este cambio de postura resulta llamativo, especialmente porque las advertencias sobre los riesgos de concentrar los fondos previsionales en esa entidad ya eran planteadas por distintos sectores.

Piden explicaciones sobre los fondos de contingencia

La AAIPS también reprochó a los dirigentes de jubilados no haber acompañado los pedidos de medidas preventivas para retirar los fondos del banco. Afirmó que otros sectores, entre ellos economistas, parlamentarios, empresarios y la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), ya habían advertido sobre los riesgos. “No advertir el riesgo que se evidenciaba a todas luces” fue uno de los errores que atribuyó a la organización.

Carta abierta de la Asociación de Asegurados del IPS con texto que aborda la crisis del Ueno Bank y sus implicancias.
La Asociación de Asegurados del IPS emite una carta abierta a asegurados activos y jubilados sobre la situación de la Previsional con el banco Ueno Bank.

Otro punto señalado fue la falta de rechazo a un proyecto atribuido a Carlos Pereira, que contemplaba utilizar más de US$ 30 millones de los fondos de contingencia del IPS para capitalizar a Ueno Bank. La asociación consideró que esta propuesta ponía en peligro recursos destinados a proteger a los jubilados. También cuestionó que el plan incluyera dos representantes de los jubilados en el directorio del banco y afirmó que Pereira había señalado que la iniciativa estaba consensuada con dirigentes de la UNJPy.

Lea más: Asegurados de IPS se manifestarán frente a la Fiscalía contra la impunidad

Finalmente, la AAIPS pidió a la organización de jubilados aclarar sus actuaciones y asumir una postura autocrítica ante los asegurados. Pese a las diferencias, insistió en la necesidad de mantener la unidad de acción entre los gremios para defender los derechos de los trabajadores y jubilados.

“Nos ratificamos en la necesidad de seguir bregando por la unidad de acción por encima de las diferencias”, concluyó el comunicado.

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