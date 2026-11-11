Brindan atención psicológica gratuita: ¿cómo acceder?

En entrevista con ABC Color, la psicóloga Esperanza Stumpfs, una de las propulsoras de “Ñande Pytyvõ”, habló sobre el motivo para impulsar esta iniciativa que busca brindar apoyo especialmente a las personas que están atravesando una situación difícil, principalmente por los recientes hechos acontecidos por el caso Ueno Bank.

“La principal razón fue ver que la crisis financiera, política y social está afectando también la salud emocional de muchas personas. Hay quienes sienten miedo, incertidumbre y angustia por lo que está pasando, y no siempre cuentan con alguien con quien hablar o con recursos para acceder a atención psicológica”, contó.

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Asimismo, informó que las atenciones son gratuitas de la mano de calificados profesionales de la psicología.

“Junto con más de 20 colegas, impulsamos Ñande Pytyvõ: para ofrecer escucha y acompañamiento gratuito a personas adultas afectadas. Esperamos que este espacio ayude a que nadie tenga que atravesar este momento en soledad”, expresó.

Profesionales voluntarios

Por otro lado, Stumpfs puntualizó que son varios los profesionales psicólogos que se sumaron a esta iniciativa en la que donan voluntariamente su tiempo para brindar asistencia a quienes necesitan contención.

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“Ofrecemos atención psicológica individual gratuita, de 60 minutos, con profesionales voluntarios. También realizamos un grupo de apoyo virtual, abierto y gratuito, los lunes a las 19:30. Allí compartimos herramientas para manejar la incertidumbre, regular la angustia y fortalecer los recursos personales y comunitarios”, señaló.

En ese contexto, manifestó que también difunden materiales psicoeducativos como complemento y que la atención individual se coordina según la disponibilidad de cada profesional.

¿Cuáles son las alternativas que ofrece Ñande Pytyvõ?

Ñande Pytyvõ está dirigida a cualquier persona que necesite recibir una contención psicológica y ofrece dos alternativas gratuitas para acompañarte:

Atención psicológica individual: podés consultar los profesionales disponibles y solicitar un turno mediante la web. La solicitud queda pendiente de confirmación por parte del profesional

Grupo de apoyo: podés unirte al grupo de WhatsApp para acceder a la información sobre los encuentros virtuales y los materiales que brindan.

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Cabe resaltar, que para acceder a la atención y encuentros a parte de ser mayor de 18 años de edad habilitan un cuestionario que orienta la situación por la cual atraviesa el paciente.

Preocupación, ansiedad y falta de sueño entre las consultas más frecuentes

En otro punto, Stumpfs mencionó que entre las personas que llegan hasta la consulta o vía WhatsApp expresan que sienten angustia y ansiedad, síntomas que finalmente llevan a identificar la causa del problema.

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“En los primeros contactos aparecen la angustia y la ansiedad ante la incertidumbre, la preocupación por la situación económica y el futuro, las dificultades para dormir y el impacto de esta tensión en la vida familiar. También están presentes el desempleo y la desesperación que puede generar perder el trabajo o no saber cómo sostenerse económicamente”, concluyó.