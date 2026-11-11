Lanzamiento oficial del Operativo Caacupé 2026 se hará el viernes

A poco más de dos semanas del inicio del novenario en honor a la Virgen de Caacupé, la Diócesis de Caacupé, en coordinación con diversas instituciones públicas, presentará el Operativo Caacupé 2026, una de las celebraciones religiosas más importantes del país y que cada año convoca a miles de fieles.

La conferencia de prensa tendrá lugar este viernes 13 de noviembre, a las 09:00, en la capilla San Roque González de Santa Cruz, ubicada en la planta baja de la Basílica Santuario.

La convocatoria fue realizada por el rector de la Catedral Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, presbítero Rubén Darío Ojeda.

Durante la presentación se dará a conocer el programa oficial de las actividades previstas para el novenario, así como los principales acontecimientos que marcarán el desarrollo de la festividad mariana, cuyo punto culminante será la jornada central del 8 de diciembre.

La celebración moviliza cada año a miles de peregrinos provenientes de distintos puntos del territorio nacional y del extranjero, quienes llegan a la capital espiritual del Paraguay para expresar su devoción, agradecer, cumplir promesas y participar de las actividades litúrgicas en honor a la Virgen de los Milagros.

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Novenario iniciará el 28 de noviembre

El novenario comenzará el próximo 28 de noviembre y se extenderá hasta el 7 de diciembre, víspera solemne de la Inmaculada Concepción de María, con celebraciones religiosas y encuentros de reflexión que forman parte de la tradición de esta festividad. El 8 de diciembre se cumplirá el programa de la fiesta central.

La conferencia de prensa del viernes tendrá un espacio artístico, que estará a cargo de la agrupación caacupeña Las Paraguayas.

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