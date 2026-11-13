¿El Rolls-Royce de Miguel Vázquez es el mismo que Santi Peña usó en la asunción presidencial?

Al momento de su asunción presidencial, Santiago Peña llegó a bordo de un Rolls-Royce Corniche descapotable de color azul marino que era facilmente confundido con uno negro. Crónicas del 2023 señalaban que se trataba de una de las pocas unidades de ese modelo en nuestro país.

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En ese momento, se señaló que el vehículo era propiedad del ingeniero Zoilo Rodas, quien lo había ganado tras un sorteo de rifa que le había costado tan solo G. 1.000 hace 30 años atrás. Pero, tres años después, el mismo propietario se encargó de desmentir esta versión.

“Hay una confusión con ese tema. Cuando Santi Peña juró y salió en el Rolls, todo el mundo decía que era el nuestro, pero no es. Es uno que es igualito, mismo color y todo pero no es el nuestro”, confirmó el dueño en comunicación con ABC Digital.

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Consultado sobre si es el mismo que fue incautado a Miguel Vázquez, exCEO de Ueno Bank y el Grupo Vázquez, dijo desconocer ese vehículo, pero “lo que puedo asegurar es que nuestro Rolls está en nuestras manos, en nuestro garaje”, afirmó.

La colección de autos de Miguel Vázquez

Un inventario al 30 de setiembre de 2026 al cual tuvo acceso nuestro diario evidencia que solo el Grupo Vázquez SAE tenía a su nombre 39 vehículos, valorados en US$ 3.100.786 (aproximadamente G. 19.143 millones).

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Entre los modelos más costosos figuran un Audi RS Q8 de US$ 234.000 (G. 1.451 millones), un Mercedes-Benz G580 de US$ 225.000 (G. 1.395 millones) y un Audi e-tron GT RS de US$ 186.000. También aparece un Rolls-Royce Phantom (2016), que fue adquirido por U$S 184.488, según la factura. En ese sentido, hay una diferencia ya que el utilizado por Peña es modelo Corniche y el de Vázquez es un Phantom.

En el documento también se citan un Lexus LX 500D 2023, cotizado en US$ 178.200, y dos Land Rover Defender, valuados en US$ 174.000 cada uno. La colección de vehículos se completa con un Lexus LX700H híbrido 2026, de US$ 171.000 y una Toyota Land Cruiser VX 300 GR, de US$ 165.000.

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También figuran un Toyota Land Cruiser Prado, de US$ 122.500; un BMW M2 Coupé, de US$ 117.600; una pala cargadora SEM 655D, de US$ 110.000; y un Volvo XC90 híbrido, modelo 2026, cotizado en US$ 104.000.

Además, en un reporte oficial elaborado por la Jefatura de Seguridad del Ministerio Público se confirmó que un total de 18 vehículos de alta gama fueron incautados e ingresados al estacionamiento de la Fiscalía General del Estado entre el lunes 9 y el jueves 12 de noviembre.

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La maldición del Caprice

Desde 1989, tras la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, se volvió casi una tradición el uso del auto Chevrolet Caprice blanco descapotable en la asunción de cada uno de los presidentes electos de la era democrática.

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Así fue con Andrés Rodríguez (1989-1992), Juan Carlos Wasmosy (1993-1998), Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), Horacio Cartes (2013-2018) y Mario Abdo Benítez (2018-2023). Alfredo Stroessner, si bien no utilizó el vehículo en su asunción, sí lo tenía en cuenta para varios actos oficiales.

Este vehículo fue adquirido por Mario Abdo, padre del expresidente Abdo Benítez y exsecretario privado de Alfredo Stroessner, importado de Brasil a finales de los 60.

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Coincidente y curiosamente, los presidentes paraguayos de la era democrática que no utilizaron el tradicional vehículo no culminaron su mandato. Estos son: Raúl Cubas Grau, Fernando Armindo Lugo Méndez y Santiago Peña Palacios.