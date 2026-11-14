Del caso Ueno a los “Lalo chats”: el historial de cuestionamientos a Emiliano Rolón

“Emiliano Rolón, un fiscal general a la medida de los políticos”, es el título de un material publicado por nuestro diario el 15 de diciembre de 2022, al día siguiente de conocerse la designación del entonces camarista penal como fiscal General del Estado, hoy duramente cuestionado por su actuación en el caso Ueno Bank.

El material recopila actuaciones de Emiliano Rolón en algunos casos sonados, como el caso de corrupción que derivó en el desmantelamiento del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave) que coincidentemente resultaron beneficiosas para los procesados.

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En su discurso al asumir el cargo, el 9 de marzo de 2023, Rolón aseguró que la Fiscalía asumiría el “compromiso de sacudirse” ante la corrupción, el crimen organizado y trata de personas. Lastimosamente, este discurso no se compadece con la realidad y a la fecha, podemos sumar más casos al material inicial.

La “ley del silencio” y las presiones internas

Llamativamente, lo primero que implementó en la institución a su cargo fue la ley del silencio. Prohibió terminantemente a los fiscales de realizar declaraciones a la prensa y exigió que toda comunicación sea canalizada a través de un vocero.

Fuentes judiciales revelaron que a cada declaración, seguía un llamado de atención y a veces, una vehemente reprimenda, por lo que los fiscales optaban por hablar “en off” o derivar la consutla al vocero.

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Para hacer cumplir su disposición, Rolón se valió de la adjunta Matilde Moreno quien, según fuentes, es su mano derecha en eso de presionar a los fiscales y hasta en trabar investigaciones, como incluso denunció en una ocasión el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Yamil Rachid.

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Sugestiva demora en el caso Erico Galeano

En octubre de 2023, cuando los fiscales Silvio Corbeta y Deny Pak imputaron al entonces senador colorado Erico Galeano como derivación de la causa de narcotráfico A Ultranza, la llamativa demora en resolver una recusación presentada por la defensa fue determinante para que el político -hoy condenado- pudiera permanecer en libertad.

Los fiscales habían solicitado la prisión preventiva del parlamentario, pero no pudieron ratificar su petición en la audiencia. El fiscal interino, Nestor Coronel, se allanó a las medidas alternativas a la prisión requeridas por la defensa.

La recusación fue descartada por la fiscala adjunta Soledad Machuca recién días después, coincidentemente, una vez vencido el plazo para apelar la decisión.

La reacción ante los chats de Eulalio Lalo Gomes y represalias

Otro caso en el que Rolón tuvo una intervención como mínimo llamativa fue el del diputado Eulalio “Lalo” Gomes -ultimado a tiros el 19 de agosto de 2024 durante un allanamiento a su residencia en Pedro Juan Caballero.

En la época, llamó la atención la virulenta reacción de Emiliano Rolón tras la difusión de los “Lalo chats”.

Ante la falta de recursos del Ministerio Público para realizar la extracción de datos del celular incautado, el fiscal Osmar Segovia entregó, vía judicial, el aparado a la Policía Nacional (que sí tenía el equipo) para que realizara el trabajo.

En vez de indignarse ante el vergonzoso sometimiento de fiscales, jueces y un sin fin de autoridades al fallecido político colorado, el fiscal general montó en cólera por el destape de los audios #Lamafiamanda.

La primera víctima fue el propio fiscal Segovia, quien de prestar servicios en la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, fue trasladado a una unidad ordinaria del interior antes de que pudiera concluir la investigación.

Posteriormente, Rolón incluso ordenó la apertura de una investigación por supuesto prevaricato contra el juez Osmar Legal, por haber realizado una denuncia de los graves hechos expuestos en los chats.

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“Presupuestábamos que iba a haber sectores interesados en que esto no se sepa, pero tampoco nos esperábamos los dichos del propio titular de la Fiscalía General del Estado. Ellos tendrían que ser los más felices porque esto se haya dado de esta manera como para obtener la solvencia que no fueron ellos quienes iniciaron esto, sino que fue una comunicación de un juez, de una prueba legalmente obtenida”, dijo Legal, al expresar su sorpresa por la postura de Rolón.

Rolón avaló traslado “castigo” a fiscala por investigar

Recordemos que gracias a los chats de Lalo, quedó al descubierto la componenda que derivó en el traslado de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de la fiscala Lorena Ledesma, de destacada labor en el sector.

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Ledesma, quien investigó a su propia colega Egidia Gomez (hermana de Lalo Gómez), fue trasladada por orden del entonces fiscal adjunto de Narcotráfico Marco Alcaraz, quien posteriormente se supo recibía reiterados regalos del político colorado quien, entre otras cosas, prometió “romper” a la fiscala.

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Tras salir a luz toda la trama y las circunstancias del traslado de Ledesma, Rolón nada hizo para regresar a fiscala a la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, pero la mantiene a cargo de causas emblemáticas como Cabeza Branca y Berilo.

Injerencia política y “fiscales a medida”

Otro caso donde es vox populi la injerencia de Rolón fue la causa impulsada contra el expresidente Mario Abdo Benítez, donde el fiscal a cargo fue prácticamente emplazado a firmar la acusación.

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Ante esta situación, el fiscal Guillermo Sanabria, renunció a la Fiscalía y posteriormente, fue nombrado magistrado. Aunque el actual juez alegó motivos personales, fuentes aseguran que tomó la decisión para no ceder a la imposición.

“La acusación está redactada y no fue el fiscal ni su equipo el que redactó. Un fiscal responsable no va a querer firmar y hay que dejar de ser hipócritas en el funcionamiento del Ministerio Público. Se busca fiscales a medida”, dijo en la época la abogada Cecilia Pérez.

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Trabas a los actos investigativos del caso Ueno Bank

Ahora, en el caso que involura Ueno Bank, le tenemos a Rolón haciendo más de lo mismo, a juzgar por las declaraciones de la diputada Rocío Vallejos, quien reveló que el fiscal general del Estado dilató un allanamiento en el caso Ueno, amén de poner trabas a la labor investigativa de los fiscales.

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Específicamente, Vallejo reveló que una orden de allanamiento otorgada el 5 de noviembre último al local de Ueno Casa de Bolsa solo se puedo realizar el 9 del mismo mes, por injerencia del fiscal general del Estado, por lo cual se perdió un tiempo valioso para la obtención de evidencias.

De hecho, en este caso, vimos por primera vez en la historia del Ministerio Público, que la sala de reuniones de la Fiscalía General del Estado fue utilizada para la declaración indagatoria del expresidente Santiago Peña y el expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo. Los demás procesados declararon en la sede de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea).

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El llamativo trato preferencial otorgado desde la propia Fiscalía a los principales procesados en esta causa, a la par de los graves hechos denunciados por la oposición y expuestos como base para solicitar el juicio político, solo despiertan sospechas acerca de la actuación de Emiliano Rolón que siempre se mostró más bien reacio a la acción.