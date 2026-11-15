Monseñor Joaquín Robledo queda como administrador hasta que asuma Mons. Jubinville

Monseñor Joaquín Hermes Robledo Romero dejará el gobierno pastoral de la Diócesis de San Lorenzo, y pasará a ser obispo emérito, luego de una extensa trayectoria dedicada a la Iglesia católica, que comenzó desde su niñez como monaguillo en la parroquia de la Recoleta, en Asunción.

Tras más de cinco décadas de servicio sacerdotal y episcopal, pasó a ser obispo emérito, luego de que el papa León XIV aceptara su renuncia al gobierno pastoral de la circunscripción eclesiástica.

Robledo Romero nació en Asunción el 26 de septiembre de 1950. Es hijo de Joaquín Hermes Robledo Rojas y Victoria Romero, y fue el segundo de tres hermanos, además del único varón de la familia. Durante su infancia vivió en el barrio Santísima Trinidad, en las inmediaciones del Jardín Botánico, y posteriormente se trasladó con sus padres y hermanas a la zona de la Recoleta.

Su acercamiento a la vida religiosa comenzó durante su niñez y juventud, cuando se desempeñaba como monaguillo en la parroquia de la Recoleta. La celebración de las misas y el testimonio de los sacerdotes que acompañaron su formación espiritual fueron determinantes para el despertar de su vocación sacerdotal.

A los 15 años ingresó al Seminario Menor Metropolitano de Asunción, después de concluir el curso básico del bachillerato. Posteriormente realizó sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Metropolitano y obtuvo las licenciaturas en Filosofía y en Ciencias Religiosas en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Papa León XIV designa a Pierre Jubinville como nuevo obispo de San Lorenzo

“A los 15 años supe que quería ser sacerdote. Por supuesto, que ingresé al Seminario para formarme, luego de varios años de preparación fui ordenado. Hoy me retiro, y agradezco a la feligresía por el inmenso cariño. Espero haber cumplido con todos. Si hubo algo que hice mal, pido perdón”, dijo monseñor durante la entrevista.

Fue ordenado sacerdote el 25 de diciembre de 1975, a los 25 años, por monseñor Ismael Rolón, entonces arzobispo de Asunción. La ceremonia se realizó en la parroquia de la Recoleta, junto al padre Carlos María Torres.

Lea más: Urgen la reparación de la Catedral de San Lorenzo por deterioro estructural

Durante sus primeros años de ministerio desempeñó diferentes responsabilidades pastorales en la Arquidiócesis de Asunción. Fue vicario parroquial de San Roque y vicario cooperador de la Catedral Metropolitana.

También ejerció como rector del Seminario Menor, párroco de la iglesia de Las Mercedes, entre 1986 y 1991, notario eclesiástico del Arzobispado e integrante del equipo de formadores del Seminario Mayor Nacional.

Lea más: Diócesis pide calma y diálogo tras conflicto en capilla de Laurelty

Con la creación de la Diócesis de San Lorenzo, pasó a formar parte de la nueva circunscripción eclesiástica, donde asumió responsabilidades importantes en la organización y conducción de la comunidad católica.

Se desempeñó como párroco y rector de la Catedral de San Lorenzo, además de ocupar el cargo de administrador diocesano desde el 18 de abril de 2007, tras el traslado de monseñor Adalberto Martínez a la Diócesis de San Pedro.

Posteriormente volvió a ejercer como vicario general durante el gobierno episcopal de monseñor Sebelio Peralta, sin dejar su labor pastoral al frente de la Catedral sanlorenzana.

Trayectoria episcopal

El 1 de julio de 2009 fue nombrado obispo coadjutor de la Diócesis de Carapeguá, donde recibió la consagración episcopal el 30 de agosto de ese mismo año. El 29 de agosto de 2010 asumió como obispo titular de esa jurisdicción eclesiástica, tras la renuncia de monseñor Celso Yegros.

Lea más: Obispado de San Lorenzo: llamativo cambio en la parroquia de Itauguá inquieta a feligreses

Su regreso a la Diócesis de San Lorenzo se produjo en 2015, cuando el papa Francisco lo designó obispo de esta circunscripción el 4 de julio, para suceder a monseñor Sebelio Peralta, quien había fallecido. La toma de posesión canónica se realizó el 13 de septiembre de ese año.

Durante su gestión también tuvo participación en la conducción de la Iglesia paraguaya. Fue elegido secretario general de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) para el periodo 2015-2017, durante la 207.ª Asamblea Plenaria Ordinaria.

Lea más: Obispado de San Lorenzo suprime asociación religiosa tras apartarse de la Iglesia Católica

Al cumplir 75 años, el 26 de septiembre de 2025, presentó su renuncia al gobierno pastoral ante el Santo Padre, en cumplimiento de lo establecido en el canon 401, apartado primero, del Código de Derecho Canónico.

La Santa Sede aceptó formalmente su renuncia el 7 de noviembre de 2026, concediéndole el título de obispo emérito de San Lorenzo. De esta manera, concluyó su etapa al frente de la diócesis, cuyo gobierno pastoral quedó a cargo de monseñor Pierre Laurent Jubinville.