Sindicato del IPS alerta sobre racionalización y pide “no pagar los platos rotos de la mala gestión”

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley del PGN 2027, tomando como base la nueva propuesta del Poder Ejecutivo, que contempla un ajuste de G. 1,783 billones (US$ 276,18 millones) dentro de un presupuesto global G. 166,32 billones (US$ 25.754 millones).

El presidente Pedro Alliana anunció que se recortaron los gastos de la Presidencia de la República que el destituido Santiago Peña había destinado para pasajes, viáticos y catering en su proyecto del PGN, que ya había sido enviado al Congreso para su estudio. Esto se realizó tras la caída de Ueno Bank, entidad bancaria que concentra G. 4.9 billones de fondos públicos, que hoy están comprometidos.

Ante esto, desde el Sitraips emitieron un comunicado a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales en el que expresan su profunda preocupación y firmeza para informar y alertar sobre la pretensión de aplicar la Ley de Racionalización del Gasto Público en la previsional.

Aseguran que la medida las autoridades pretenden recortar recursos económicos y beneficios adquiridos que por ley les corresponden legítimamente.

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Sitaips rechaza ajustes al IPS en el PGN

Señalan que como trabajadores de un ente autónomo y autárquico como es el IPS, manifestan su total rechazo a cualquier intento de ajustar los números de la institución a costa del bolsillo y la dignidad de la clase trabajadora.

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Ante esto, piden que no se realicen recortes a los salarios ante el alto costo de vida. Argumentan que hoy día, debido a la inflación y al constante aumento del costo de vida, la gran mayoría de los trabajadores apenas logra llegar a fin de mes, por lo que resulta inaceptable y cruel pretender recortar beneficios económicos cuando el poder adquisitivo del trabajador ya se encuentra gravemente golpeado.

Exigen el cumplimiento irrestricto de las leyes laborales vigentes a las autoridades, como el pago inmediato y justo de lo que por derecho les corresponde y que denuncian, hoy no se está cumpliendo, tales como:

Salario básico : en muchos casos se encuentra “vergonzosamente” por debajo del nivel del salario mínimo vigente.

Pago correcto y actualizado conforme al salario mínimo legal vigente.

Abono íntegro del salario nocturno, el cual actualmente no se está percibiendo como dicta la ley.

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“No pagaremos los platos rotos de la mala gestión: dejamos bien en claro que en ningún momento se le debe aplicar recortes al trabajador para cubrir agujeros financieros que no provocamos. Quienes vaciaron y comprometieron los fondos jubilatorios a través de modificaciones de leyes y malas decisiones financiera, que no provocamos, deben hacerse responsables. ¡Basta de tanta injusticia! No permitiremos que las pérdidas derivadas de colocaciones en un banco intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP) hoy pretendan ser cobradas al trabajador del IPS", sostienen.

Sitraips pide mantenerse alerta

Denuncian la sobrecarga laboral y falta de insumos, siendo que el personal del IPS sostiene diariamente la atención de miles de asegurados trabajando en condiciones críticas, con una evidente sobrecarga laboral y enfrentando una grave escasez de recursos, insumos y medicamentos.

Debido a estas condiciones, piden que en lugar de recortar derechos al personal que sostiene el servicio, las autoridades deberían garantizar las herramientas básicas para trabajar y brindar una atención digna.

“Instamos a todos los compañeros y compañeras a mantenerse unidos, en estado de alerta permanente y atentos a las próximas convocatorias de asamblea y medidas gremiales que estaremos anunciando en defensa de nuestro salario, nuestros beneficios y nuestra dignidad”, concluye su comunicado.