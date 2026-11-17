En el marco de la campaña “Noviembre Azul”, el Instituto de Previsión Social (IPS) anunció la realización de la feria médica “Parque Azul 2026”. La iniciativa tiene como ejes centrales la concienciación, la prevención y la detección temprana de dos patologías de alto impacto en la salud pública: el cáncer de próstata y la diabetes.

Este evento, programado para desarrollarse en Asunción, este miércoles 16 de noviembre, representa además el cierre oficial del denominado “Tour de la Prevención”, impulsado por la previsional para fortalecer la cultura del autocuidado, promover estilos de vida saludables y sensibilizar de manera directa a la población acerca de la relevancia ineludible de los controles médicos periódicos y oportunos.

Parque Azul 2026: actividades interactivas y controles médicos

De acuerdo con la agenda difundida por el IPS, la actividad será realizada en el Parque de la Salud de 08:30 a 11:00 bajo el lema “Unidos por la prevención: cuidarnos hoy para vivir mejor”.

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Desde el IPS explicaron que la jornada ofrecerá una amplia variedad de servicios y espacios dinámicos. Entre las principales actividades previstas destacan los controles preventivos de salud, orientaciones médicas personalizadas, espacios educativos interactivos y conversatorios especializados con profesionales del área médica. La programación contempla además la realización de la “Caminata Azul por la Vida”.

La convocatoria está abierta de forma inclusiva a todos los asegurados, funcionarios del ente previsional y a la ciudadanía en general interesada en cuidar su salud.