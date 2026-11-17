En comunicación con ABC Color, el senador Ever Villalba, habló sobre la propuesta de ley de enfriamiento que buscará establecer medidas y sanciones para las prácticas de funcionarios públicos, principalmente los altos cargos que favorecen a sectores privados amigos.

“Es un proyecto de ley que establece un régimen autónomo para establecer la ley de las puertas giratorias, es para personas que provienen de un sector pasan a ser parte de la estructura del Estado teniendo las prerrogativas, reglar ese sector”, afirmó.

En este sentido, recordó el caso CECON, perteneciente al expresidente de la República Horacio Cartes, quien después de dejar el cargo de jefe de Estado todos los funcionarios de la Industria Nacional del Cemento (INC) pasaron al grupo empresarial.

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“El periodo pasado tuvimos el caso de Cecon, donde funcionarios de la empresa cementera pasaron al sector privado y por una restricción también en el sector de combustible tenemos el caso de Claudia Centurión, que proviene de una empresa vialera; entonces hay que regular esto”, expresó.

“Hay varios casos que se dieron y perjudican al Estado Paraguayo”

En este sentido, el legislador recordó varios casos conocidos con respecto a esta habitual práctica en que funcionarios públicos pasan al sector privado con el que tiene afinidad para dotar de beneficios a esa empresa. Cada funcionario público lleva consigo información privilegiada aseguró el senador.

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“No puede ser que pase de su empresa a ser un funcionario, ministro, director. El Presidente acomoda, autoriza, direcciona y cuando termina su trabajo dentro del sector público vuelve otra vez a su empresa como lo fue el caso de Eddie Jara”, mencionó. Hay varios casos que se dieron que perjudican al Estado paraguayo; no se da una libre competencia, esas personas que ingresan al sector público tienen información privilegiada, proyectan, hacen proyectos desde las instituciones para favorecer a las empresas o a una empresa en particular, por ejemplo el propio Carvallo y Peña. Peña es el DT de todo este esquema criminal”, manifestó.

En este sentido, afirma que contemplan el derecho del trabajador y este funcionario publico podrá trabajar, pero bajo los establecimientos de la normativa que no sea en esa área de responsabilidad directa en la que se desempeñaba en el ente público.

“Se ve que se va a alguna área que no tenga que ver con la responsabilidad directa, según la normativa, que siga trabajando porque también está el derecho del trabajador, el derecho de poder trabajar y percibir un salario; lo que se va a limitar es que salga directamente de la institución pública y vaya a ser parte de una empresa vinculada; puede trabajar en otra empresa en otra área menos con esa área de directa relación con esos organismos rectores, como lo son el MSP, IPS, Petropar y otros”, indicó.

Personas o empresas que no cumplan con la normativa se exponen a sanciones

Por último, reveló que agregaron un ítem que no fue contemplado antes y se trata de establecer responsabilidad a la empresa que contrata al personal (exfuncionario público) por lo que adelantan que tanto la persona como la empresa se exponen a sanciones económicas y penales.

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“Se busca recomponer con este proyecto de ley que estamos presentando es un proyecto de ley especial complementaria a esta ley que ha sido mutilada. Y también agregamos algo novedoso, que es establecer responsabilidades al sector privado y que el sector privado que no cumpla con esa normativa también va a tener responsabilidad. Si sos director de una entidad y no pasás por el periodo de enfriamiento, pero te incorporan igual, entonces la responsabilidad va a recaer no solo en el funcionario sino también en la entidad que lo contrate, habrá sanciones económicas y penales”, sentenció.