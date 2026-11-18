El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Derlis León, aseguró que en las últimas tres semanas firmó más de 300 contratos de medicamentos, pero reconoció que el faltante persiste, sobre todo en productos oncológicos. Lo dijo en una entrevista en el programa Mesa con EVP.

Como ejemplo, citó el letrozol, un medicamento contra el cáncer que hace 48 horas estaba agotado. La entrega prevista para el día siguiente alcanza para apenas dos semanas, por lo que el IPS deberá replanificar para evitar un nuevo quiebre de stock.

Lea más: Incautan medicamentos del IPS y del Ministerio de Salud que dos mujeres ofrecían a asegurados

Falta de planificación y de créditos presupuestarios

León, quien antes de asumir la presidencia fue gerente de Salud, atribuyó el problema a la falta de coordinación entre las cinco gerencias operativas del IPS. Aseguró que no había sinergia para planificar y que Salud, que debe dar la respuesta final al asegurado, quedaba como reflejo de esas falencias.

El otro factor fue la falta de créditos presupuestarios. En agosto, el IPS empezó a usar créditos del 2027 para seguir emitiendo órdenes de compra de contratos activos. León admitió que la autorización del equipo económico demoró. Hasta ahora se comprometieron G. 1,5 billones del presupuesto 2027, de unos G. 13 billones.

Lea más: Pacientes con fibrosis pulmonar del IPS denuncian falta de vital medicamento

Cambios en Logística y presión sobre la industria

Según León, los casi 500 ítems están en proceso de llamado y no queda ninguno sin gestionar. Dijo que ya se empieza a “sentir” el trabajo, aunque dependerá de que la provisión llegue efectivamente a las farmacias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También hubo cambios en la Gerencia Logística: la ingeniera Cecilia Rodríguez renunció junto a su equipo y el IPS busca el “mejor perfil” para reemplazarla.

La falta de crédito dejó a los proveedores sin órdenes durante meses. En septiembre y octubre recibieron pedidos por cantidades enormes, equivalentes a seis meses acumulados en uno. Por eso, el IPS coordina con la industria una entrega oportuna que no sature sus líneas de producción.

Lea más: Unión de Jubilados exige renuncia de consejero del IPS y adelantan denuncia penal en su contra

Fondos en Ueno: el IPS espera definiciones en 30 días

En la misma entrevista, el director de Tesorería del IPS, Máximo Pérez, sostuvo que los fondos jubilatorios depositados en Ueno Bank estarían cubiertos con los activos sanos de la entidad. Se apoyó en el último informe del presidente del BCP.

Pérez estimó que en unos 30 días el IPS tendrá “algo mucho más concreto” sobre cuándo recuperará el dinero. Sin embargo, el BCP informó este martes de un déficit preliminar de más de US$ 1.000 millones. Su presidente, Jorge Schreiner, aclaró que la devolución total de los ahorros depende de que las carteras cuantificadas sean adquiridas en una licitación.

Pérez agregó que los ingresos por aportes patronales cayeron entre 4% y 5% a comienzos de mes, pero se normalizaron. Hoy estarían apenas 1% o 2% por debajo de octubre.