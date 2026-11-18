Conforme a una denuncia de pacientes con fibrosis pulmonar intersticial -enfermedad que dificulta el paso del oxígeno a la sangre- denuncian, una vez más, la falta de un medicamento en el IPS y que es necesario para su tratamiento.

Se trata de Nintedanib 150 mg, un fármaco que deben consumir mensualmente para evitar el avance de su enfermedad, es decir, es vital para ellos.

Según recopilaron los afectados, desde la previsional netamente indican que “de momento no hay noticias”.

Este medicamento tiene un costo promedio de G. 28 millones al mes, por lo que a ellos les resulta prácticamente imposible costear su valor con medios propios.

Los pacientes exigen al nuevo presidente del IPS, Dr. Derlis León, atender este reclamo para que en la brevedad posible puedan contar nuevamente con el medicamento en stock.

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Falta de medicamentos es una constante, aseguran

A lo largo de este año, hubo en reiteradas ocasiones reportes de la angustiante situación atraviesan los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) que padecen fibrosis pulmonar intersticial, ante la prolongada falta del fármaco Vargatef (Nintedanib) de 150 mg.

Incluso habían mandado una carta al expresidente del IPS Isaías Fretes para dar a conocer la urgencia y necesidad de la compra del medicamentos.

Tras esas denuncias, el Instituto había confirmado en octubre -el mes pasado- la compra de medicamentos, entre ellos el Nintedanib.

Pese al anuncio de 9.300 unidades, nuevamente existiría una falta o escasa distribución de ellas, aparentemente.

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