En comunicación con ABC Color, el presidente de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJPY), Gustavo Canata, habló acerca de la manifestación pacífica realizada exigiendo la salida del consejero del Instituto de Previsión Social (IPS), José Jara Rojas, a quien apuntan como uno de los responsables de autorizar la colocación de fondos del IPS en el caído Ueno Bank.

En este sentido, contó que lograron reunirse con Jara Rojas donde el mismo les manifestó su negativa al pedido, señalando que el presidente de la República es quien debe cesarlo del cargo.

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“Inicialmente esta manifestación tenía como objetivo presentarnos a su oficina a efectos de solicitarle una renuncia pacífica, tomando en cuenta que él no aceptó eso y dijo que eso es una responsabilidad del Presidente de la República, quien le puso en su cargo en algún momento, es otra vez el Presidente de la República el que tiene que sacarlo del cargo”, detalló Canata.

Instan al Ejecutivo a “cambiar al representante de los jubilados”

Asimismo, puntualizó que en Asamblea General se decidió solicitar la renuncia de José Jara al mismo tiempo que se presentó una nota al presidente de la República, Pedro Alliana, a efectos de que cambie al representante de los jubilados.

“Solicitamos que sea una persona técnica que tenga la suficiente capacidad de determinar qué le conviene y qué no le conviene a la institución, por eso necesitamos que la persona tenga un perfil para este cargo”, aseveró.

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En ese contexto, señalaron que tras la conversación con el sindicado, él mismo aseguró que se trata de un cargo político por lo que no renunciará. Ante esto, los jubilados consideran que no posee las competencias suficientes para estar al frente de tan importante cargo.

“Hoy manifestó de nuevo que él es un presidente de seccional que también puede traer una cantidad de personas y que hay gente que le apoya y que se manifestó como colorado presidente de una seccional y de que por eso él está ocupando, porque es un cargo político y que no va a renunciar”, afirmó.

Denuncia penal

Ante este escenario, señaló que buscarán su salida mediante una denuncia penal contra el consejero y los demás que permitieron destinar los fondos de la previsional al banco en resolución.

“Nos nos deja otra alternativa que agregar nuestra demanda y solicitar a la Fiscalía una demanda penal para determinar los responsables de quienes omitieron algunos puntos de seguridad para el dinero del IPS”, enfatizó.

En este sentido, aseguró que a través sus abogados presentarán la denuncia formal: “Seguramente estaremos agregando a la misma demanda algunos ítem que se refieren a los consejeros que estuvieron tomando la decisión de esta penosa situación en la cual viven hoy los jubilados y aportantes”, precisó.

Presentarán proyecto de ley para recuperar el 100% de los fondos del IPS

En otro punto, manifestó que otras de sus luchas consiste en la recuperación del 100% de los fondos del IPS que fueron congelados en el banco caído para lo cual ya preparan un proyecto de ley.

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“Estaremos presentando un proyecto de ley ante la Cámara de Senadores apoyado por una cantidad importante de senadores es una nueva ley que pueda garantizar la recuperación del 100% en efectivo de los dineros de las diferentes cajas que esto permanezca ya como ley a efectos de que tengamos ya la tranquilidad que el dinero esté en los diferentes bancos sea el propio Estado el que garantice la utilización de ese dinero”, expresó.

Prevén que el proyecto de ley sea presentado el día de mañana o el día viernes y adelantan que ya cuenta con el respaldo de varios senadores que apoyarán la propuesta.