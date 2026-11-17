En una jornada de fuerte tensión y malestar generalizado por los recortes previstos en el Presupuesto General de la Nación 2027, médicos anestesiólogos y personal de salud del Instituto de Previsión Social (IPS) llevaron a cabo una masiva manifestación este martes.

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La protesta se inició frente a las instalaciones del Hospital Ingavi para luego trasladarse y concentrarse frente al Hospital Central del IPS, donde los ánimos de los profesionales se mantienen caldeados ante lo que califican como un “atropello a la salud del pueblo” y un golpe devastador para la estabilidad laboral y la operatividad institucional.

El reclamo central de los manifestantes surge en respuesta a un drástico recorte presupuestario impulsado tras las firmas y modificaciones recientes en la Cámara de Diputados, el cual impacta de manera directa sobre rubros sensibles del presupuesto de la previsional. De acuerdo con las denuncias de los referentes del sector, esta reducción de fondos no solo afecta de forma severa las remuneraciones del personal, sino que también desfinancia áreas operativas e indispensables para la atención médica de alta complejidad a los asegurados.

Impacto financiero: Cifras que alarman al sector médico

Los datos técnicos y presupuestarios difundidos por los gremialistas revelan una disminución total que asciende a la alarmante cifra de G. 57.760.532.476.

Marlene Guirland, del Sindicato de Anestesiología del IPS, explicó a ABC Color que el desglose de este reajuste presupuestario se divide principalmente en dos grandes programas institucionales. Por un lado, el Programa 001 - Administración General que concentra una reducción global de G. 12.849.774.633, que comprende horas extraordinarias, horas adicionales y bonificaciones.

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Guirland resaltó que el impacto es aún más severo en el Programa 002 - Maternidad y Enfermedad, donde la disminución total alcanza los G. 44.910.757.843, distribuidos casi del mismo moda, horas extraordinarias, horas adicionales además de bonificaciones y gratificaciones.

Voces de la protesta: “Están desvistiendo a un santo demasiado valioso”

Guirland, representante y vocera de los profesionales afectados, explicó en declaraciones a ABC el trasfondo de la movilización y la vulnerabilidad extrema en la que se encuentra el cuerpo médico del IPS.

“Ya fueron saqueados los patrimonios de la previsional, y en este momento, con lo que hicieron es un recorte presupuestario con el que matan el salario de todos los que estamos en el IPS, desde el personal de blanco hasta el último que oficia en función de limpiadores u otra función que no sea la médica, pero que es igualmente demasiado importante en una unidad hospitalaria”, expresó con firmeza.

“Los ánimos están muy caldeados, todos quieren ir a huelga, ya no quieren saber nada”, advirtió la vocera en medio de la manifestación en el Hospital Central. “Están desvistiendo a un santo demasiado valioso para dar de comer a otra gente, cuando los culpables no somos nosotros. Eso es lo que cuestionamos enérgicamente, lo que rechazamos y nos oponemos desde todo punto de vista”, agregó.

Anestesiólogos advierten sobre medidas de fuerza masivas

La referente hizo hincapié en que el conflicto trasciende el ámbito puramente salarial y, que los recortes amenazan directamente la cobertura de servicios esenciales y de guardia que sostienen el funcionamiento de alta complejidad en los centros asistenciales del país.

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“El problema no es solo salario. Hay servicios imprescindibles que con este recorte se van al mazo. Son servicios, coberturas extrahorarios que damos cuando hay situaciones extremas, como son cateterismo, neurocirugía, politraumatismo, partos materno-fetales, o sea, las situaciones fuera de lo habitual que están contempladas que deben de acudir otros colegas para dar atención oportuna y de alto rigor científico”, detalló la médica.

Asimismo, advirtió que áreas de alta complejidad como traslados en ambulancias, cirugías cardíacas y los fondos destinados al reposo médico y maternal quedan prácticamente desprovistos de recursos financieros. “Estos fondos se quedan desplumados. Esta situación, a la larga, le va a alcanzar a todo el mundo, no solo al personal del IPS”, anunció.

La falta de respuestas concretas y la magnitud del tijeretazo presupuestario -según lo anunciado en el proyecto de ley- han llevado a los médicos a endurecer su postura. “Si no hay cambios, evidentemente que esto va a acabar en una huelga masiva, porque están tocando doblemente los salarios nuestros”, advirtió Guirland.

Análisis oficial del PGN 2027: Comparativa de recortes presupuestarios en el IPS

El documento oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que compara la versión inicial del proyecto con la Adenda II, confirma un tijeretazo global de 57.760.532.476 a las arcas de la previsional, dividido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Entidad:

Gestión Administrativa y Financiera (Programa 001):

Hospital Central y Prestaciones Sanitarias (Programa 002):

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La comunidad médica del IPS afirma que aguardan una pronta mesa de diálogo y una rectificación por parte del Poder Legislativo y las autoridades administrativas, en busca de evitar una crisis asistencial que paralice la atención sanitaria en plena época de alta demanda ciudadana.