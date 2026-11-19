Especialistas del Instituto de Previsión Social (IPS) presentaron oficialmente ante el Consejo de Administración, encabezado por su presidente, el doctor Derlis León, la incorporación de un sistema basado en inteligencia artificial denominado EpilexIA, destinado a optimizar la detección y evaluación de crisis epilépticas en el Hospital Central.

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La iniciativa, presentada durante la sesión de esta mañana, posiciona a la previsional como la primera institución médica del país en implementar esta tecnología aplicada a la neurofisiología clínica, según informaron.

EpilexIA: cómo funciona la inteligencia artificial del IPS para la epilepsia

EpilexIA es un software desarrollado mediante un trabajo interdisciplinario entre profesionales médicos de la Unidad de Videoelectroencefalografía del Servicio de Neurología del Hospital Central del IPS y técnicos del Centro de Innovación en TIC, dependiente de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

El sistema utiliza algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático (machine learning) para procesar y analizar señales cerebrales registradas en estudios electroencefalográficos. Su función específica consiste en rastrear extensos registros de actividad cerebral y señalar de manera automática aquellos segmentos o eventos anómalos que requieren una revisión médica exhaustiva, explicó el doctor Donovan Melgarejo, jefe de Neurología del Hospital Central.

Desde la institución aclararon que la herramienta funciona exclusivamente como un sistema de soporte y asistencia al diagnóstico: no emite dictámenes autónomos ni sustituye el criterio del neurólogo, quien sigue siendo el responsable de confirmar los hallazgos y definir el tratamiento o la conducta clínica a seguir.

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Beneficios de EpilexIA en el IPS: agiliza el diagnóstico de crisis epilépticas

En su presentación, Melgarejo explicó que la implementación de este método tecnológico responde a una necesidad concreta del área asistencial y aporta mejoras directas tanto en los tiempos de respuesta médica como en la precisión de las evaluaciones:

Optimización del tiempo de análisis : Los estudios de videoelectroencefalografía utilizados para monitorear a pacientes con epilepsia suelen abarcar varias horas e incluso días continuos de grabación. El filtrado automatizado de los trazados permite a los especialistas concentrar su atención directamente en los fragmentos relevantes, reduciendo significativamente la carga operativa de revisar horas de registros sin actividad crítica.

Apoyo clave para cirugías de epilepsia : La herramienta resulta especialmente útil en la evaluación prequirúrgica de pacientes con epilepsia refractaria que son candidatos a cirugía, donde la identificación exacta del foco y la frecuencia de las crisis resulta determinante para el éxito de la intervención.

Modernización y precisión diagnóstica: Al integrar estándares tecnológicos alineados con las recomendaciones de organismos científicos internacionales vinculados a la epilepsia, el sistema fortalece la calidad de la atención ofrecida a los asegurados y agiliza el acceso a diagnósticos oportunos.

Alianza del IPS y la UNA: desarrollo local de inteligencia artificial médica

Durante la presentación del proyecto ante el Consejo, el licenciado Edgar Ayala, del equipo Biomédico de Electromedicina, destacó que la articulación entre el conocimiento clínico y el desarrollo tecnológico local permite crear soluciones sostenibles y adaptadas a las necesidades del sistema de salud paraguayo, sentando un precedente con proyección regional en el uso responsable de la inteligencia artificial en medicina.