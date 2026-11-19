El Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales se conmemora cada tercer domingo de noviembre. En 2026, se recordó el 15 de noviembre. Fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas y tiene como objetivo recordar a todas las personas muertas y heridas de gravedad en las carreteras, reconocer el trabajo de los servicios de emergencia y concienciar sobre la respuesta ante los siniestros en ruta.

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Debido a ello, la Asociación de Familiares, Amigos y Víctimas de la Inseguridad Vial (AFAVIV) realizará este viernes 20 de noviembre de 2026 una jornada de memoria, reflexión y concienciación en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales. El encuentro tendrá lugar a las 10:00 en el Salón Auditorio “Choferes del Chaco” del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), en las calles Brasil y 25 de Mayo de Asunción.

La crisis de Ueno influyó

Aunque la conmemoración mundial se recuerda cada tercer domingo de noviembre, la organización decidió trasladar su convocatoria al viernes 20 por motivos vinculados al contexto político nacional originados a partir de la resolución de Ueno Bank y a la organización institucional.

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La actividad abrirá con una conferencia de prensa en el TACPy y continuará con una entrega de chalecos reflectivos sobre la calle Brasil para promover la visibilidad y el cuidado en la vía pública.

La convocatoria se produce tras la promulgación de la Ley N° 7676/2026, que declara la Emergencia Nacional en materia de Seguridad Vial en Paraguay ante los elevados índices de siniestros, fallecidos y personas con lesiones graves.

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Desde AFAVIV sostienen que la declaración legal debe traducirse en políticas públicas sostenidas y coordinadas, con controles efectivos, fiscalización permanente, educación vial y protección para los usuarios más vulnerables de calles y rutas.

En ese sentido, la asociación insta a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como a los organismos responsables del área, a articular esfuerzos y obtener resultados concretos.

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El lema 2026

El lema de este año ”La vida no espera: recordá, apoyá y actuá” resume tres compromisos centrales planteados por la organización: recordar a quienes fallecieron en siniestros viales, acompañar el dolor de sus familias y mantener visibles las historias más allá de las estadísticas.

Además, respaldar a los sobrevivientes y a sus allegados frente a las consecuencias físicas, emocionales, sociales, judiciales y económicas y promover políticas públicas responsables, controles eficaces, educación vial y conductas seguras que ayuden a prevenir nuevas muertes.

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La organización también pidió el involucramiento de los medios de comunicación para sostener la prevención en la agenda pública y exhortó a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito y conducir con prudencia.