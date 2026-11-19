El ex presidente de la República Santiago Peña Palacios cumple prisión preventiva, desde este lunes 16 de noviembre, en la Prisión Militar de Viñas Cue, en el marco de la causa que afronta por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por el escándalo del caso Ueno Bank.

El traslado del exmandatario, desde el Regimiento Escolta Presidencial (REP) a la cárcel militar de Viñas Cue, fue ordenado por el juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar David Legal Troche, quien asumió en la causa tras las inhibiciones de los jueces Humberto Otazú y Rodrigo Estigarribia.

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La providencia firmada por el juez Osmar Legal que dispuso el inmediato traslado de Peña a Viñas Cue, ordenó a las autoridades de la prisión militar que remitan al juzgado a su cargo un informe detallado de los protocolos y medidas de seguridad que serán implementados durante la permanencia del ex titular del Ejecutivo en dicho establecimiento.

A tres días del ingreso de Santiago Peña a Viñas Cue, las autoridades de la prisión militar siguen sin remitir al juzgado encargado de la presente causa los protocolos y medidas de seguridad implementadas, en relación al ex jefe de Estado.

Santiago Peña, un preso con privilegios en el Escolta

El traslado de Santiago Peña fue ordenado tras hacerse públicas en ABC las denuncias sobre presuntos privilegios indebidos en su anterior lugar de reclusión, el Regimiento Escolta Presidencial, donde supuestamente se habría instalado un gimnasio para su uso exclusivo.

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Según los lineamientos de esta reubicación, Peña permanecerá en una celda estándar y será tratado bajo las mismas condiciones y controles que cualquier otro interno del establecimiento castrense.

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El expresidente Santiago Peña guarda prisión preventiva desde el 7 de noviembre de 2026, tras ser destituido vía juicio político por mal desempeño de funciones a raíz del colapso e intervención de Ueno Bank.

El Ministerio Público lo procesó inicialmente por lesión de confianza y administración en provecho propio. Posteriormente, la Fiscalía amplió la imputación sumando el delito de asociación criminal, señalándolo como presunto jefe de la estructura vinculada a las irregularidades en la entidad financiera.

Santiago Peña, el preso N° 53 de Viñas Cue

Tras el ingreso de Santiago Peña, quien se convirtió en el preso número 53 de la cárcel militar de Viñas Cue, el General Nicolás Narvaez, presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar, detalló que al exmandatario le realizaron las inspecciones médicas correspondientes y luego de confirmar que está en buen estado de salud, fue derivado a su celda.

Explicó que la celda tiene una dimensión aproximada de 4 x 4 metros, un baño, placard, una cama, un colchón, una mesa, una silla y un ventilador. Tendrá el mismo régimen que los demás reos, con la excepsión de que por una cuestión de seguridad, deberá estar separado del resto.

El menú que consumirá Peña está establecido para una semana, con el que tendrá tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena. En caso de que sus visitas les acerquen comida, si se autoriza su ingreso, podrá consumirla.

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Narvaez puntualizó que Peña tendrá un régimen de esparcimiento de lunes a viernes, dos veces al día, a la mañana de 8:00 a 10:00 y a la tarde de 15:00 a 17:00, que además es diferenciado de los otros presos para evitar que entren en contacto. El lugar de esparcimiento es una especie de cancha de fútbol de salón, según indicó el jefe militar.

Visita de familiares y abogados de Peña

En cuanto al régimen de visitas que tendrá Santiago Peña, el General Nicolás Narvaez detalló que será los días martes y jueves de 15:00 a 17:00 y sábados de 9:00 a 17:00, mientras que los abogados podrán visitarlo de lunes a viernes de 7:00 a 17:00.

Precisó que el predio de reclusión cuanta con lugar para aproximadamente 90 internos, pero actualmente hay 53, de los cuales son varios civiles y otros exmilitares que obtuvieron su retiro o su baja deshonrosa.

El jefe militar agregó que al tratarse de un excomandante en jefe, están obligados a velar por su seguridad e integridad física. Peña ingresó con ropas normales, dijo Narváez, además de aclarar que el responsable de la unidad es el Coronel Vega, pero que es su subordinado por orden jerárquico.

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“Nosotros tenemos un reglamento, ese reglamento está aprobado por el comando en jefe, si cualquier artículo o cualquier inciso yo quiero modificar eso, yo tengo que solicitarle al comando en jefe para que me haga o apruebe otro tipo de reglamento. Yo no podría sobrepasar ese reglamento, si hay algo que está fuera de ese reglamento, los abogados o los defensores tendrán que solicitarle al juez dela causa y el juez de la causa entonces le podría autorizar”, sostuvo Narvaez.