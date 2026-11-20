Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, presentaron este viernes 20 acusaciones en contra de otros 12 presuntos involucrados en el esquema de corrupción conocido como mafia de los pagarés, que operaba en los juzgados de Paz de La Encarnación y La Catedral, ambos de la Capital.

Los agentes del Ministerio Público sustentan ambos requerimientos conclusivos en pericias, análisis de expedientes incautados, registros institucionales, informes técnicos y declaraciones testificales que fueron colectados durante la investigación.

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La primera acusación es en el marco de la causa Nº 133/2025, en contra de la exjueza de Paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils Miñarro; y a los actuarios judiciales Martina Elsa Rivela Santacruz y Ricardo Ramón Cuevas.

La segunda acusación corresponde a la causa Nº 134/2025, que involucra a nueve procesados vinculados al Juzgado de Paz de La Catedral del Segundo Turno, que estuvo a cargo de la exjueza de Paz Nathalia Guadalupe Garcete Aquino.

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Ahora los jueces de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia y Humberto Otazú, encargados de las dos causas mencionadas, en ese orden; tendrán que programar las audiencias preliminares, a fin de analizar los requerimientos presentados por el Ministerio Público y resolver si elevan las causas a juicio oral.

Perjuicio de casi G. 100 millones con la mafia de los pagarés

La acusación presentada en la causa Nº 133/2025, en contra de la exjueza de Paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils Miñarro, y a los actuarios judiciales Martina Elsa Rivela Santacruz y Ricardo Ramón Cuevas; es por presunto prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

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De acuerdo con el relato de los agentes encargados de la investigación, los mencionados hechos punibles se cometieron presuntamente en el marco de 19 juicios ejecutivos promovidos durante el año 2024 por Global Enterprises Paraguay S.A.

La acusación resalta que en esos expedientes se habría generado un perjuicio de G. 98.214.621 a favor de la firma demandante. De ese monto, G. 72.600.000 corresponden a órdenes de pago emitidas en 14 expedientes, mientras que otros G. 25.614.621 fueron efectivamente extraídos en cinco procesos.

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Esta acusación y pedido de juicio oral es realizado por la Fiscalía luego que el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos haya rechazado un recurso de la defensa de la exjueza Carmen Analía Cibils Miñarro, que pretendía anular esta investigación, señalando como argumento un supuesto doble juzgamiento.

Otra exjueza y siete personas más

En la otra acusación, correspondiente a la causa Nº 134/2025, los fiscales encargados de la investigación piden juicio oral para nueve personas vinculadas al Juzgado de Paz de La Catedral del Segundo Turno, que estuvo a cargo de la exmagistrada Nathalia Guadalupe Garcete Aquino.

La exmagistrada encabeza la nómina de acusados, junto a dos actuarios judiciales, una ujier notificadora, un oficial de justicia y cuatro abogados relacionados con empresas dedicadas a la recuperación de créditos.

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Según la hipótesis del Ministerio Público, plasmada en la acusación, las irregularidades fueron cometidas entre los años 2023 y 2024 en acciones preparatorias, juicios ejecutivos y procesos ordinarios. Entre las firmas vinculadas a los expedientes aparecen CARSA y Plan Urbano S.A.

La fiscalía sostiene que los ahora acusados tuvieron distintos grados de participación, entre ellos autoría, instigación y complicidad, en la presunta comisión de los hechos punibles de prevaricato y la producción y uso de documentos públicos de contenido falso.