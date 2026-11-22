Se puede decir que Emiliano Rolón Fernández dejó una huella imborrable en la Fiscalía General del Estado durante los tres años que estuvo al frente de la institución, aunque en un sentido diametralmente opuesto al habitual de esa expresión: de forma totalmente negativa.

A la par de los serios cuestionamientos respecto a la inacción de la institución entonces a cargo de Rolón en casos emblemáticos e incluso trabas a la investigación del caso Ueno Bank que lo obligaron a renunciar el 17 de noviembre último, ahora salen a luz las fuertes críticas que tenía a nivel interno.

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“Por fin se va un monstruo de la Justicia paraguaya” afirmó el exfiscal y ex defensor público Gustavo Sosa Ibarrola, quien se jubiló el año pasado.

En su publicación, sostuvo que Rolón “nunca conoció a cabalidad el trabajo de un agente fiscal, de un funcionario fiscal, pues nunca perteneció a la institución (Ministerio Público); al contrario, lo odiaba visceralmente y en consecuencia, odiaba a sus funcionarios”.

“Emiliano Rolón es lo peor que le pasó al país”

Recordó una ocasión en que le hizo esperar desde las 15:00 hasta las 19:30 de un día viernes, ocasión en la que Rolón le reclamó porque no lo encontró en su oficina, sin considerar que un agente fiscal debe hacer diligencias como allanamientos y constituciones, además de participar en audiencias y juicios orales.

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“¡Pegué la mesa y le dije muchas cosas, entre ellas que no iba a durar en el cargo! ¡No solo me faltó el respeto, me humilló y me hizo perder tiempo, también demostró una supina ignorancia del lugar que estaba ocupando! Con el tiempo me enteré de que hizo lo mismo con muchísimos colegas”, indicó.

“En fin, CHAU EMILIANO ROLÓN. Tantas esperanzas teníamos como ciudadanos y sociedad en usted, pero su AMOR AL PODER lo volvió sumiso y ciego. Se libró de un juicio político que bien merecido lo tenía y ojalá NUNCA MÁS vuelva a pertenecer a ninguna institución”, concluyó Sosa.

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En un posteo anterior, del 1 de marzo de 2025, Sosa compartía con sus seguidores de la misma red social que era su primer día de jubilado e hizo una afirmación que ahora resulta hasta premonitoria: “EMILIANO ROLON es lo PEOR QUE LE PASO al País... no solo al Ministerio Público. AL PAIS!!” .

Persecución a una agente fiscal en situación de vulnerabilidad

Otra persona que hizo público su repudio al ex fiscal general en Facebook es Noemí Gómez, dueña de la agencia de modelos American y mánager de modelos de los años 90, quien el 18 del corriente publicó lo siguiente:

“¡Hoy es el día! Tanto se le pidió a Dios que pasara lo que hoy pasó. Y finalmente Dios escuchó. Hoy, muchas mujeres pueden dar vuelta la página. El hombre que tanto daño hizo, finalmente cayó. Emiliano Rolón renunció porque ya no le quedó otra salida: lo iban a someter a juicio político".

En un extenso posteo, recordó el caso de la fiscala Carolina Romero. Relató que la agente, a pesar de más de 20 años de intachable carrera, cuando fue diagnosticada con cáncer, en vez de contención sufrió persecución por parte de Emiliano Rolón.

“Carolina trabajó muchos años al lado de quien hoy escribe esto. Una mujer de conducta impecable desde siempre. Ella es Agente Fiscal, con 20 años de carrera en el Ministerio Público. Una conducta moral y profesional intachable. Una funcionaria de carrera, no de acomodo. Una persona INCORRUPTIBLE”, afirmó.

Noemí revela que durante la administración de Rolón, se le recortó la mitad de su sueldo a sabiendas de que estaba enferma e incluso envió un médico a su casa, para verificar si realmente se había operado.

Asimismo, resaltó que en su momento denunció el caso ante el Ministerio de la Mujer, la Presidencia de la República y el Despacho de la Primera Dama, e incluso a través de sus redes sociales, pero nadie adoptó medida alguna.

“Tres años esperando que alguien haga algo, en tres años, nadie hizo nada al respecto”, dijo.

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“Hoy cayó. Pero que caiga no es suficiente, tiene que pagar con cárcel. Se espera que, de todas maneras, sea juzgado por el daño causado a muchísimas personas, a funcionarios de carrera del Ministerio Público que solo querían trabajar con dignidad”, agregó.

“Hoy, Carolina y muchas otras, por fin pueden seguir con sus vidas. Gracias diputada Rocío Vallejo, de verdad. Espero que lo puedan juzgar y que este monstruo se pudra en la cárcel”, concluyó Noemí Gómez.

Festejo por salida y hasta pedido de cárcel para Emiliano Rolón

En la misma publicación, se pueden observar varios comentarios que revelan lo mal que pasaron muchos funcionarios del Ministerio Público bajo la administración del excamarista penal, algunos de los cuales compartimos a continuación:

Lucila Galiano : “Hoy es un día para festejar, al fin se hizo justicia. Carolina Romero pasó muy mal y nuestra unidad de ejecución también, pero sin embargo ella se mantuvo firme y con dignidad sin bajar la cabeza ,ella hoy puede respirar tranquila, la verdad siempre sale a la luz (...)”..

Sara Torres (fiscala): “(...) muchas fuimos sus víctimas... y nos callaron. Algunas elegimos reconstruirnos y sin mucho ruido acompañarnos. Yo fui testigo de primera mano de lo ocurrido con Carol y ella lo fue de lo que pasó conmigo. De las injurias, injusticias, traiciones. (...)”.

Gloria Benítez : “Ya leí varias publicaciones de gente que quedó mal, gente que quedó herida, enferma incluso sin trabajo por culpa de ese sinvergüenza, corrupto, e impresentable @EmilianoRolon”.

Myrian Acosta Franco: “Hoy muchos funcionarios están festejando la caída de este ser nefasto y oscuro cuya inoperancia y maldad no tenía límites, se hizo justicia”.

Defendió a custodios que chocaron y luego patotearon a la víctima

Si bien estos testimonios dan cuenta de situaciones que no se conocían, cabe recordar que Rolón estuvo en el ojo de la tormenta por circunstancias que dejaron en evidencia su prepotencia, como aquel percance en que sus custodios “patotearon” a un conductor al que chocaron cuando circulaban por Lambaré.

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Este hecho ocurrió en la tarde del 29 de enero de 2024, en presencia del propio Rolón, quien se encontraba en el interior de una camioneta sin chapa, que circulaba con acompañamiento policial.

Lejos de llamar la atención a sus funcionarios por su accionar y menos responsabilizarse por el daño ocasionado por el accidente, el entonces fiscal general del Estado pretendió justificar el atropello al conductor afectado, el albañil.

Persecución a médico forense que denunció escasez de insumos

Otra polémica que conoció fue la airada reacción de Emiliano al público reclamo realizado por el médico forense de Alto Paraná, quien denunció la falta de insumos y personal para el ejercicio de su labor.

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El médico forense Carlos Martín Alfaro cuestionó duramente al Ministerio Público por no ofrecer elementos básicos de trabajo como guantes, tapabocas o bisturí, y que están cumpliendo con sus funciones de manera precaria. Asimismo, reveló que los domingos no hay médico forense de turno, pero que mediante una resolución -que calificó de ilegal- Rolón les obligaba a cumplir jornada laboral ad honorem, bajo advertencia de exponerse a un sumario administrativo.

La reacción de Rolón fue tan inmediata como colérica.

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Primero divulgó un comunicado a través del cual fustigó duramente al denunciante. En vez de interiorizarse de las necesidades del sector, hasta sugirió al profesional que renunciara a su cargo.

Acto seguido, abrió un sumario por supuesta falta grave del denunciante, presuntamente por “ofender de modo grave con actos públicos o declaraciones degradantes la imagen de la institución e incumplir las instrucciones verbales o escritas dictadas por los superiores jerárquicos”.

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“Reclamé públicamente lo que ya habíamos reclamado por las vías administrativas pertinentes; si no responden, no queda otra que hacer un reclamo a la prensa”, declaró el Dr. Alfaro, tras ser notificado del sumario. El galeno explicó que aunque no era nuevo el reclamo, la airada reacción del entonces titular del Ministerio Público se debió a que se hizo públicas las deficiencias de su administración.