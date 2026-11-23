El juez de Garantías Especializado contra Crimen Organizado Osmar David Legal Troche rechazó el recurso de reposición planteado por la defensa de Miguel Ángel Mora y, en consecuencia, ratificó su competencia para seguir atendiendo la causa penal contra el ex presidente de la República Santiago Peña Palacios y otros procesados por el escándalo del caso Ueno Bank.

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A través de su defensora, la Abg. Raquel Talavera, el ex miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), cuestionó la competencia de Legal para entender en la presente causa, señalando que, “sin poner en duda la idoneidad ni la imparcialidad del magistrado”, debe “aclararse cuál fue el mecanismo adoptado para que sea considerado competente”, según parte del recurso planteado.

La letrada solicitó que el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Segundo Turno, Rodrigo Estigarribia, puntualice los motivos o causales de su inhibición o que el juzgado sorteado impugne dicha inhibición al fin de que el Tribunal sea quien deba resolver la competencia del Juzgado para entender en la presente causa.

Por su parte el fiscal Christian Benítez solicitó el rechazo del recurso, señalando que la designación del juez Osmar Legal se dio ante la inhibición del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, Humberto Otazú; que no impugnada por el siguiente en turno, el juez Rodrigo Estigarribia.

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El representante del Ministerio Público agregó que ante la nueva inhibición de Estigarribia la causa tuvo ser remitida al juzgado Penal de Garantías de Crimen Organizado del Segundo Turno. A criterio del agente fiscal dicha remisión se debió a que el juez Osmar Legal se encontraba de turno y éste fue el motivo por el cual el expediente fue recibido ante su juzgado.

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Cámara debe resolver si causa contra Santi Peña sigue con Legal

En cuanto al motivo de la supuesta falta de fundamentación del juez Rodrigo Estigarribia, luego de analizar los argumentos de la defensa y la postura del Ministerio Público; el juez de Garantías Osmar Legal concluyó que, al expresar el magistrado su inhibición para entender en estos autos, se tiene que dicha motivación quedó asentada en el proveído de fecha 16 de noviembre del corriente año.

Legal agrega que en dicha providencia Estigarribia expresó su excusación para entender en estos autos en las causales previstas en los incisos 11 y 13 del Artículo 50 del Código Procesal Penal (CPP), que se refieren a 11) tener amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato y; 13) cualquier otra causa, fundada en motivos graves que afecten su imparcialidad o independencia.

Al respecto, Legal concluyó que mal podría exigir o impugnar la inhibición de su colega juez Penal de Garantías Rodrigo Estigarribia, a fin de motivar que el citado magistrado explique o fundamente los motivos de su inhibición, cuando esos motivos se encuentren expresados en las causales establecidas en los incisos 11 y 13 del Art. 50 del CPP.

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“A criterio de este magistrado el proveído cuestionado en nada genera un agravio a esta defensa y a las demás partes, muy por el contrario, con ello se garantiza a ésta defensa como a las demás partes intervinientes del proceso el deber de imparcialidad que debe regir en las actuaciones de los Jueces en los procesos sometidos a su conocimiento”, resalta el juez Osmar Legal en el Auto Interlocutorio N° 420 del 20 de noviembre de 2026.

Con esta decisión del magistrado, ahora el expediente va a la Cámara de Apelaciones para que un tribunal de alzada analice la apelación subsidiaria planteada por la defensa del procesado Miguel Ángel Mora.

Santiago Peña encabeza lista de procesados

El expresidente de la República Santiago Peña es el principal procesado en la causa N° 92/2026, por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en el marco del caso Ueno Bank.

Los demás procesados en la presente causa son el ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Dagoberto Carvalho Spalding, el superintendente de Bancos Holderg Aníbal Insfrán Ibarrola y el ex asesor jurídico del BCP Aldo Javier Rodríguez González.

También están procesados los ex miembros titular del Directorio del BCP Liana Caballero Krause, quien incluso fue presidenta interina de la banca matriz tras la renuncia del titular Carlos Carvallo; Marco Aurelio González, exprocurador general de la República; y Miguel Ángel Mora, exdirectivo del banco.

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Todos los procesados están con prisión preventiva, en el caso de Santiago Peña actualmente en la cárcel militar de Viñas Cué, hasta donde fue trasladado el pasado lunes 16 de noviembre, luego de estar en el Regimiento Escolta Presidencial, donde se constató que gozaba de varios privilegios.