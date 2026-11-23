María Gloria Gibbons, directora del Instituto Técnico Superior GIMAG, una de las 20 instituciones afectadas por las recientes disposiciones del MEC, expresó que desean una aclaración por parte del Ministerio sobre las causas para la suspensión. “Ellos (el MEC) lo que quieren es desconocer el sello digital de la anterior directora que nos habilitó a nosotros. Y eso es un área interna de ellos, nosotros no tenemos nada que ver”, dijo la mujer.

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Agregó que recibieron inspecciones el pasado 16 de noviembre y que las evaluaciones fueron en general, positivas. “El viernes nos llegó una notificación al correo a la 01 de la mañana, que estábamos temporalmente suspendidos. Entonces nosotros vinimos a ver, que es lo que ocurre. Nos dijeron que estaba todo bien y que no hay ningún problema”, lamentó.

Pero luego ya vieron la noticia de su suspensión y de otros institutos similares. “Es un daño muy grande. Los alumnos ya no confían en nosotros, invertimos dinero. Si hubo un problema, es un daño que ellos ocasionaron al no reconocer la firma de las anteriores autoridades”, insistió Gibbons.

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No es un cierre, es una suspensión

A su turno, César Luna, secretario general de Gimad, explicó en detalla de qué se trata la sanción por parte del MEC. “Nosotros recibimos una notificación donde se habla de una resolución en donde desglosan y detallan la suspensión temporal. No hablan de cierre ni la anulación de las resoluciones. Dicen que se va a trabajar de manera individualizada para ver qué fue la infracción o en qué está en falta cada institución”, indicó.

Luna cuestionó que los 20 institutos sancionados tienen en común se apertura entre junio y noviembre de este año. “Nosotros entendemos de que el ministerio tiene que hacer también un blanqueamiento respecto al tema de emisión tardía de títulos, títulos falsos, irregularidades, pero anunciar el cierre de 20 instituciones que aún no emitieron títulos es realmente una pena”, expresó.

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El directivo aclaró que esta decisión no tiene que ver con la emisión de supuestos títulos falsos. “Es, totalmente aparte de lo que es títulos falsos. Hay 20 instituciones afectadas, hay familias, hay docentes que apostaron, que prestaron sus currículums, que están esperando también un inicio de clases 2027”, detalló.

El directivo insistió en que la medida afecta a varias familias coincidiendo con las fiestas de fin de año y la crisis financiera desatada por la resolución de Ueno Bank. “Hay alumnos que están apostando, nosotros incluso también en promoción y afecta de manera directa, especialmente en este momento crítico en el que el país duda hasta de dónde tenemos guardado nuestro dinero; entonces, salpica y ensucia la imagen de las instituciones”, reflexionó.

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Piden explicaciones

Luna subrayó que Gimad es un instituto técnico superior en donde se ofrecen carreras de pregrado, dirigido a personas que culminaron el bachillerato, de salida laboral rápida. Por eso, solicitan una revisión de su caso.

“Estamos solicitando una audiencia con el doctor Luis Carísimo (director de universidades), que ya nos recibió el viernes, y en caso de que no se encuentre ir directamente con el ministro (Luis Ramírez), porque deberían solucionar esto”, exhortó.

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El secretario aseguró que así como tuvieron celeridad para sancionar a todos, también deberían tenerla para normalizar la situación. “Así como salieron a emitir un comunicado y un video donde anuncian la suspensión, deben solucionar esto. Nos vemos perjudicados porque en Google uno pone el nombre de cualquiera de estas instituciones y directamente salta la palabra ‘suspensión’”, finalizó.