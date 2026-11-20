Entre las instituciones afectadas llama la atención el ITS UNE-SN, vinculado a la Unión Nacional de Educadores - Sindicato Nacional (UNE-SN), ubicado en el Centro Comunitario Nivaclé Unida de la comunidad Yalve Sanga, en Loma Plata (Chaco).

Según los registros del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), este centro ofrecía la tecnicatura en Contabilidad y presenta una inconsistencia documental: su resolución de apertura consigna fecha del 23 de octubre de 2023, aunque la numeración corresponde al ejercicio 2026.

De acuerdo con el relevamiento administrativo de la cartera educativa, la mayoría de los 20 institutos suspendidos arrastran fallas en sus expedientes de habilitación. Entre las observaciones más recurrentes figuran:

Dictámenes técnicos sin firma ni sello.

Resoluciones sin sello institucional.

Discrepancias entre cohortes y fechas de habilitación.

Centros que operaban carreras sin contar con el dictamen técnico de habilitación correspondiente.

Las instituciones sancionadas están distribuidas en Asunción y ciudades del departamento Central —como San Lorenzo, Lambaré, Limpio y Villa Elisa—, además de localidades del interior como Encarnación, Presidente Franco, Santa Rita, Pedro Juan Caballero, Caapucú, General Artigas, San Roque González y Loma Plata. Las carreras afectadas abarcan principalmente áreas de salud, estética, deportes, administración e informática. A continuación, el listado completo.

La lista final de los 20 institutos técnicos suspendidos por el MEC:

ITS Afianzar (General Artigas): Ofrece tecnicaturas en Preparador Físico y Fútbol de Campo (semipresencial). La nómina advierte discrepancias en el período/cohorte entre la resolución de habilitación y el dictamen.

ITS Atelier Teresita Larrieur (Asunción): Imparte Cosmiatría (2 y 3 años), Cosmetología y Masaje Estético (semipresencial). Se observaron dictámenes sin firma ni sello y resoluciones sin sello institucional.

ITS Biotechnology (San Lorenzo): Ofrece Farmacia, Desarrollo de Software Informático, Laboratorio Clínico, Radiología y Ciberseguridad (presencial/semipresencial). Presenta dictámenes sin firma ni sello y resoluciones sin sello institucional.

ITS Capitán Pedro Juan Caballero (Pedro Juan Caballero): Dicta Enfermería, Farmacia, Cosmetología, Preparación Física, Salud y Recreación, y Producción Agropecuaria (presencial). Se detectaron dictámenes sin firma y resoluciones sin sello institucional.

ITS Carolina (Asunción): Ofrece Masaje Estético, Masaje Terapéutico, Cosmetología y Cosmiatría (presencial/semipresencial). Cuenta con dictámenes sin firma ni sello y resoluciones sin sello institucional.

ITS Cupertino (Asunción): Imparte Administración Financiera del Estado (virtual). La nómina observa dictámenes sin firma ni sello y resoluciones sin sello institucional.

ITS Dana (Asunción): Ofrece Cosmetología y Cosmiatría de 2 y 3 años (semipresencial). Registra dictámenes sin firma y resoluciones sin sello institucional.

ITS Educar para el Futuro (San Roque González de Santa Cruz): Dicta Administración de Empresas, Administración Agropecuaria y Enfermería (presencial/semipresencial). Se observaron dictámenes sin firma ni sello, resoluciones sin sello y diferencias en el registro del nombre.

ITS El Renuevo (Presidente Franco): Imparte la tecnicatura en Farmacia (presencial). Presenta dictámenes sin firma ni sello y resoluciones sin sello institucional.

ITS Elite (San Lorenzo): Ofrece Fútbol de Campo, Futsal FIFA y Preparador Físico Deportivo (semipresencial). Registra dictámenes sin firma y resoluciones sin sello institucional.

ITS GIMAG (Lambaré): Dicta Cosmetología, Masaje Estético y Cosmiatría (semipresencial). La nómina señala que no existe dictamen técnico de habilitación de carreras, además de resoluciones sin sello e inconsistencias en el nombre consignado (“GIMAC”).

ITS Intercontinental (Encarnación): Ofrece Auditoría y Contabilidad Impositiva (semipresencial/b-learning). No presenta resolución de reconocimiento de propietaria y tiene resoluciones sin sello institucional.

ITS Maestro Pablo Alborno (Asunción): Dicta Conservación y Restauración de Patrimonio Cultural Mueble y Obras de Arte (presencial). Consigna dos fechas distintas de resolución y presenta dictámenes y resoluciones sin sello.

ITS Netsys (Villa Elisa): Imparte Administración del Talento Humano (virtual). La nómina advierte que la fecha de ingreso figura como un rango y no como fecha precisa.

ITS Paraguay Training (Asunción): Ofrece Personal Trainer y Entrenador de Piso, y Preparación Física y Entrenamiento Funcional (presencial). Presenta números de resolución de apertura y habilitación en orden no consecutivo.

ITS San Luis (Limpio): Dicta Administración y Gestión de Empresas, Radiología, Farmacia y Masaje Terapéutico (semipresencial/presencial). Se observaron dictámenes sin firma y resoluciones sin sello institucional.

ITS San Miguel Arcángel (Santa Rita): Imparte Cosmetología, Cosmiatría y Masaje Terapéutico (semipresencial/presencial). Cuenta con dictámenes sin firma y resoluciones sin sello institucional.

ITS San Nicolás (Caapucú): Ofrece Bienestar y Sanidad Animal, Producción Agropecuaria y Fútbol de Campo (semipresencial). Registra fechas posteriores de ajustes de solicitud y resoluciones sin sello institucional.

ITS UNE-SN (Loma Plata): Ubicado en el Centro Comunitario Nivaclé Unida (Comunidad Yalve Sanga), dicta Contabilidad (presencial). La nómina advierte que la fecha de resolución figura como 23/10/2023, aunque los números de resolución corresponden a 2026.

ITS Vértice (Asunción): Imparte Marketing Digital y Desarrollo de Software (virtual). La nómina señala que no hay dictamen técnico de habilitación de carreras, además de registrar ajustes posteriores y resoluciones sin sello.

La suspensión fue anunciada ayer por el ministro de Educación, Luis Ramírez, quien se jactó de la noticia como un gran logro de su administración. Sin embargo, los resultados de control llegan tras más de tres años de gestión en un sistema que supera los 220 institutos técnicos superiores y con un dato llamativo, que exponemos a continuación:

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La gran mayoría de los 20 centros ahora sancionados recibieron sus resoluciones de apertura entre julio y octubre de este año, bajo la misma administración que hoy ordena frenarlos. Luis Ramírez anunció la suspensión este jueves 19 de noviembre con un video en redes sociales.

El descargo de la UNE-SN: “Un despropósito” y pedido de resarcimiento

Tras conocerse la nómina oficial, Rafael Resquín, presidente de la UNE-SN y director general del ITS con filial en Loma Plata, expresó su sorpresa por el cierre, señalando que el centro fue puesto en funcionamiento recientemente y cuenta con la habilitación correspondiente.

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A través de un pronunciamiento, el gremio calificó la decisión del MEC como “un despropósito” y cuestionó no haber recibido una notificación previa ante eventuales observaciones documentales.

“Si hubiéramos incurrido en alguna pequeña falta en cuanto a documentaciones, debimos ser notificados como corresponde, ya que no es una cuestión menor, sino institucional”, señalaron.

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Asimismo, desde la organización sindical advirtieron que la medida “a todas luces es irresponsable”, ya que perjudica directamente a los estudiantes y “puede poner en tela de juicio el nombre de nuestra organización”. Finalmente, anunciaron que realizarán las averiguaciones pertinentes. “Vamos a exigir que el MEC pueda resarcir cualquier daño que esta desagradable situación pueda ocasionar a nuestro instituto”, indicaron en su descargo.

MEC pidió expedición de certificado de estudio a ITS que abre recién en 2027, denuncian

En un comunicado en conjunto, los ITS cuestionaron duramente los instrumentos de evaluación utilizados por el MEC para realizar las intervenciones. “La aplicación de instrumentos de monitoreo no corresponden para los centros recientemente habilitados, que cumplen con todos los requisitos de la Resolución del MEC N° 556/2023 - para habilitar ITS -“, expresaron.

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Alegan que aún no recibieron una explicación individualizada de las supuestas deficiencias ni acceso al texto íntegro de la resolución sancionatoria y sus dictámenes. Ante este escenario, las instituciones firmantes exigieron formalmente al MEC:

El levantamiento inmediato de la suspensión cautelar y provisional.

La entrega íntegra de la resolución de suspensión, junto con sus informes técnicos, dictámenes jurídicos y antecedentes.

La identificación y comunicación formal e individualizada de las supuestas irregularidades atribuidas a cada centro.

La garantía del debido proceso, el derecho a la defensa y la continuidad educativa de los estudiantes matriculados.

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Con respecto a los instrumentos de evaluación, denunciaron que en uno de los casos particulares, el MEC supuestamente clausuró temporalmente un instituto que abrirá sus puertas para los alumnos recién en el 2027. Se trata del ITS San Miguel Arcángel, de Santa Rita.