A través de un mensaje institucional difundido en redes sociales, el ministro de Educación, Luis Ramírez, informó esta tarde la suspensión de 20 Institutos Técnicos Superiores (ITS) y de 10 carreras, tras detectarse irregularidades en su habilitación. El anuncio se da en medio del escándalo de los títulos falsos que pululan en todo el país.

Para determinar responsabilidades dentro de la cartera estatal, la autoridad ordenó la apertura de sumarios administrativos contra cinco funcionarios, dispuso auditorías internas y desplegó diez equipos de fiscalización que ahora, a poco del fin de año, realizan inspecciones aleatorias en distintas instituciones del país.

En paralelo, el titular del MEC confirmó la inhabilitación de otros 104 títulos universitarios en el registro oficial —que fueron devueltos a las universidades y al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) por irregularidades en su inscripción—, elevando a 212 la cifra total, tras las 108 cancelaciones previas.

“Estamos trabajando para asegurar que los títulos que van a estar en el servicio público, que van a ser habilitantes a carreras, sean títulos de personas que han cursado y que se han preparado para lograrlo”, expresó Ramírez.

Títulos falsos y el MEC: Controles masivos recién tras más de tres años de gestión

Si bien el ministro enmarcó estas acciones como parte de un esfuerzo por lograr “una educación superior digna”, las suspensiones y auditorías internas llegan cuando Ramírez ya supera los tres años al frente de la cartera educativa, desde agosto del 2023 cuando fue designado por su amigo, el expresidente Santiago Peña, hoy preso por el caso Ueno Bank.

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La medida apunta a frenar un sistema que viene creciendo sin control desde hace años. Hoy hay más de 220 Institutos Técnicos Superiores habilitados por el propio ministerio en todo el país, de los cuales apenas 20 fueron suspendidos.

Además, durante la actual gestión se promovió el registro de miles de títulos correspondientes a carreras de dudosa calidad o sin acreditación, según datos divulgados por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes). La entidad apunta al registro de 138.000 diplomas universitarios cuyos antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía para su investigación.

Un detalle no menor es que este “endurecimiento” en los controles ocurre recién luego de meses de fuerte presión ciudadana y política por el escándalo generado por la aparición de títulos falsos en la función pública, cuyo caso más emblemático fue el del exsenador y extitular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Hernán Rivas. La crisis derivó incluso en una investigación del Ministerio Público que incluyó dos constituciones fiscales en las propias oficinas del MEC.

Registro de títulos en el MEC: Ramírez admite demoras en entrega de diplomas

Por otro lado, el secretario de Estado reconoció que el endurecimiento de los filtros y la depuración del sistema impactarán directamente en los tiempos administrativos del MEC. Advirtió que el proceso “puede tener consecuencias de atraso” y afectar “la velocidad de la entrega de cierto certificado de títulos”.

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No obstante, Ramírez pidió comprensión ante las eventuales demoras en los trámites al sostener que en el ministerio son “conscientes del daño que significa no tomar estas medidas” y “no hacer certificaciones adecuadas”.

Solicitamos al MEC el listado de ITS que fueron suspendidos, pero hasta el momento de esta publicación, no respondieron a la solicitud.