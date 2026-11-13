MEC deja sin fondos de Gratuidad a escuelas públicas a dos semanas del fin de clases

Directores de distintas instituciones educativas públicas consultados por ABC, señalaron que la falta de desembolsos en concepto de Gratuidad por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), los obliga a cubrir de su propio bolsillo o mediante créditos la compra de insumos básicos y el mantenimiento mínimo de la infraestructura escolar en la recta final del año lectivo.

El problema arrastra antecedentes de meses atrás, ya que incluso las instituciones educativas que sí lograron percibir los aportes en tramos anteriores sufrieron recortes progresivos de entre el 30% y hasta el 70% durante este segundo semestre.

Según los registros de los propios responsables escolares, estos “tijerazos” presupuestarios redujeron drásticamente los recursos previstos para cubrir reparaciones menores, productos de limpieza y materiales administrativos en la recta final del año.

Para el 2027, la Cámara de Diputados aprobó un total de G. 30.745 millones (US$ 4,76 millones) para gastos corrientes, G. 7.122 millones (US$ 1,10 millones) para gastos de capital del programa de Gratuidad en escuelas y colegios públicos.

MEC: ¿Para qué se utilizan los fondos de Gratuidad?

Los fondos de Gratuidad están enmarcados, en parte, en los Gastos Corrientes (Objeto de Gasto 834) del MEC. En ese caso están destinados al funcionamiento operativo diario de la institución:

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Contratación de personal: Pago de docentes reemplazantes (por permiso médico) y personal auxiliar como limpiadores, serenos o secretarios administrativos.

Viáticos y movilidad: Hasta un máximo del 10% del monto recibido para gestiones administrativas.

Combustible: Hasta un tope del 20% del fondo, exclusivo para vehículos oficiales o particulares con autorización escrita de la supervisión.

Insumos básicos: Materiales de consumo diario necesarios para la actividad escolar.

Por otro lado, los fondos de Gratuidad están comprendidos en los Gastos de Capital (Objeto de Gasto 894), en cuyo caso están destinados a mejoras duraderas y patrimonio de la escuela:

Inversión física: Compra de bienes durables (mobiliario, equipos, herramientas) y gastos por construcciones o reparaciones edilicias.

Rendición patrimonial: Todo bien adquirido debe informarse y registrarse ante el MEC hasta el último día hábil de noviembre (justo la fecha límite actual).

La angustia por la falta de recursos también golpea de cerca los preparativos de fin de año, como los actos de graduación y la entrega de medallas. Así lo relató con preocupación una directora afectada.

“Hablan de que hubo recortes importantes, pero no hablan de los directores damnificados, que no nos tocó nada. Y ahora tengo la clausura en la institución, por ejemplo, tengo que comprar medallas, medallas de oro, el acto de graduación, ¿Y qué voy a hacer?“, lamentó una directora, quien prefirió el anonimato.

MEC: Sindicato pide “tranquilidad” a sus agremiados en medio de crisis escolar

Ante la creciente ola de malestar y el endeudamiento generalizado en las instituciones educativas, desde el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) llamaron a la “tranquilidad” a los agremiados mientras continúan las gestiones ante el Congreso Nacional para el presupuesto del año siguiente.

“Lo más importante para los directores es que se ha aumentado el tema de la gratuidad, a través de una adenda presentada por el MEC”, argumentó.

Si bien el gremio pidió enfocar las expectativas de mejora de cara al tratamiento en la Cámara de Senadores con tiempo hasta el 30 de noviembre, este anuncio contrasta fuertemente con la urgencia y el ahogo financiero que atraviesan los directores en este tramo final del año lectivo.

MEC: Cómo la gestión de Santiago Peña dejó a las escuelas públicas en el abandono financiero

En el plano retórico, la educación pública siempre ocupó un sitial de privilegio en informes de gestión y apariciones públicas del expresidente Santiago Peña, hoy en prisión y recientemente imputado por asociación criminal tras el caso Ueno Bank, que dejó en la lona a 3 millones de paraguayos.

El 16 de agosto de 2023, en su primer día oficial de gestión, el Peña se sentó en un aula frente a un grupo de estudiantes para leerles un libro. Aquella escena buscaba instalar la idea de un gobierno cercano, sensible y comprometido con transformar la educación paraguaya desde sus cimientos.

Al contrastar aquella postal con la realidad que enfrentan hoy los centros escolares, queda en evidencia que aquello fue más una puesta en escena que una serie de acciones concretas para fortalecer a los establecimientos educacionales, que cierran el 2026 con deudas y con eventos de graduación en duda por falta de fondos.