El jueves 26 de noviembre se realizará la presentación de la primera traducción al español del libro “Capital Bandido. Ilegalidades cotidianas y la realización del desarrollo desigual”, de la investigadora estadounidense Jennifer L. Tucker. El evento, marcado para las 19:00, tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (FACSO-UNA).

La obra, publicada originalmente en inglés en 2023, llega al público hispanohablante a través de una coedición de la Editorial Universitaria de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (EDUNILA) y BASE Investigaciones Sociales, con el respaldo de la Fundación Rosa Luxemburgo.

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Tucker, quien se desempeña como profesora asociada de Planificación Comunitaria y Regional en la Universidad de Nuevo México, basó su estudio en quince meses de trabajo etnográfico realizado en Ciudad del Este entre 2011 y 2015. En el texto, la autora examina cómo las dinámicas económicas extralegales, el contrabando y el poder político interactúan en la acumulación de riqueza en Paraguay.

Contrabando y poder político: qué es el “capital bandido” en Paraguay

A lo largo de la investigación, Tucker cuestiona las lecturas tradicionales que atribuyen la informalidad y la corrupción únicamente a la ausencia estatal o a rasgos culturales locales. Por el contrario, plantea que estas prácticas son estructurales dentro del sistema económico actual. “Las economías extralegales son centrales para el capitalismo global”, afirma la autora en el libro.

El estudio traza una línea histórica del desarrollo de Ciudad del Este, abarcando desde las políticas territoriales y económicas implementadas durante la dictadura de Alfredo Stroessner hasta la consolidación de la ciudad como un nodo clave en las rutas comerciales entre China, Paraguay y Brasil.

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Mediante la categoría de “capital bandido”, el libro expone la articulación entre empresarios, funcionarios públicos y actores políticos para acumular capital al margen de la ley, en contraste con la persecución, criminalización y desplazamiento que sufren los trabajadores de las economías populares.

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La investigación incluye los testimonios y trayectorias de vendedores ambulantes paraguayos y comerciantes brasileños conocidos como sacoleiros, analizando sus disputas cotidianas por el derecho al trabajo y el uso del espacio público. Para la autora, “Ciudad del Este expresa y da forma al capitalismo globalizado”.

La edición en español será de acceso libre y gratuito: