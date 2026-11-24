Una denuncia por un presunto cobro irregular de G. 7 millones para realizar una cirugía traumatológica en el Hospital Regional de Villarrica motivó la apertura de una investigación interna en el centro asistencial. El caso involucra a una paciente que sufrió una fractura en la rodilla y cuya familia, según afirmó, tuvo que recurrir a actividades solidarias para reunir el dinero solicitado, pese a haber gestionado materiales de osteosíntesis a través de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben).

La paciente, identificada en la denuncia pública como Rosa Cabrera, ingresó al hospital el 1 de noviembre debido a una fractura que requería intervención quirúrgica. Ante la necesidad de contar con una prótesis y la falta de recursos económicos, sus familiares recurrieron a la Diben para gestionar la provisión del material.

Según el relato de la familia, para iniciar el trámite necesitaban la firma de un médico tratante, pero inicialmente no habrían conseguido que los profesionales firmaran la documentación. En ese contexto, uno de los médicos supuestamente les habría solicitado G. 5 millones para realizar la cirugía de manera inmediata.

Al no disponer de esa suma, los familiares continuaron con las gestiones ante la Diben hasta conseguir la adjudicación del material. Sin embargo, cuando intentaron utilizarlo, supuestamente les comunicaron que no era adecuado para la intervención y que debían reunir G. 7 millones para acceder a otra prótesis y concretar la operación.

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La familia aseguró que terminó organizando actividades solidarias, entre ellas polladas, para reunir el dinero y cubrir el costo del procedimiento. También cuestionó que el material gestionado mediante la institución estatal no haya sido utilizado, pese a que supuestamente correspondía a la misma marca y calidad que el requerido.

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Se abrió una investigación, aseguró el director del hospital regional

Ante la repercusión de la denuncia, el director del Hospital Regional de Villarrica, doctor Néstor Petersen, brindó explicaciones junto al jefe del Servicio de Traumatología, doctor Rodrigo Vera. Ambos señalaron que solicitaron informes a los profesionales que intervinieron durante la atención de la paciente y que todavía se encuentran recopilando los descargos.

Petersen confirmó que la mujer permaneció internada durante nueve días, posteriormente recibió el alta médica y volvió a ingresar para someterse a la cirugía. Indicó que la intervención fue realizada el lunes anterior por el doctor Miguel Cabral, cuyo informe ya fue entregado a la dirección del hospital.

El director explicó que, de acuerdo con los datos preliminares que recibió, a la paciente se le entregaron recetas en dos oportunidades para gestionar los materiales de osteosíntesis mediante la Diben. No obstante, aclaró que el procedimiento de adjudicación requiere otros pasos antes de que el insumo llegue al quirófano.

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Según detalló, una vez adjudicado el material, los familiares deben acercarse a la empresa proveedora y presentar una carta compromiso para concretar la operación comercial. Posteriormente, la empresa y el médico tratante coordinan la disponibilidad del material, la fecha de la cirugía y el traslado desde Asunción hasta Villarrica.

Por su parte, el doctor Vera dijo que, según el informe preliminar que recibió, ese procedimiento no se habría completado porque los familiares no presentaron la carta compromiso. Por ese motivo, afirmó que el material adjudicado por la Diben finalmente no habría llegado al hospital.

El jefe de Traumatología también rechazó que exista una práctica de descartar sin fundamento los materiales proporcionados por la Diben. Aseguró que el servicio realiza habitualmente intervenciones con insumos gestionados mediante esa institución, incluso en cirugías complejas y colocación de prótesis de rodilla y cadera.

Consultado sobre el supuesto cobro y la posibilidad de que un médico haya vendido directamente los materiales a la familia, Vera indicó que no podía brindar una respuesta definitiva, debido a que esos aspectos forman parte de la investigación.

Los cobros por procedimientos están prohibidos, afirmó el doctor Petersen

El doctor Petersen remarcó que en el Hospital Regional de Villarrica está terminantemente prohibido cobrar a los pacientes por las intervenciones quirúrgicas, la anestesia, el uso del quirófano, las habitaciones y los insumos que se encuentren disponibles en el establecimiento.

Explicó que los materiales de osteosíntesis que no forman parte del stock hospitalario deben gestionarse mediante la Diben o, si los familiares optan por hacerlo, a través de una adquisición particular, siempre mediante la receta correspondiente y con una cirugía programada.

El director calificó la denuncia como grave y aseguró que pretende esclarecer lo sucedido mediante los informes de todos los profesionales involucrados. Hasta el momento, señaló que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que no puede adelantar conclusiones sobre eventuales responsabilidades.