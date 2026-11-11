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Nacionales
11 de noviembre de 2026 - 18:28

Crisis en Salud Pública: protesta por falta de sondas para espina bífida

Santiago Peña con traje claro y corbata habla frente a un micrófono, mientras Cynthia Cardozo Nessi en blazer blanco escucha atentamente.
Isaías Fretes, ministro de Salud y Cynthia Cardozo Nessi, viceministra de Salud de Paraguay.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

Ante la grave falta de insumos médicos en hospitales públicos, familias y pacientes con espina bífida protestarán frente al Ministerio de Salud para exigir sondas que garanticen su salud renal y una vida digna.

Por Nadia Cano
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Lejos de las promesas de cobertura universal y gratuidad que proclaman desde el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), a cargo de Isaías Fretes, la realidad en los pasillos hospitalarios se mide en carencias, desesperación y un abandono estatal que pone en vilo la vida de los sectores más vulnerables. Para cientos de personas que conviven con la espina bífida, el Estado ha dejado de ser un garante de derechos para convertirse en un obstáculo administrativo que pone en riesgo inminente su salud renal.

La Asociación Paraguaya de Espina Bífida (APAEBI) denunció hoy una problemática recurrente que gira en torno a un elemento tan básico como vital: las sondas para el cateterismo.

Lea más: Austeridad en el Ministerio de Salud: se frenan viajes y contrataciones

Rosa María Aveiro, presidenta de la Asociación, explicó que para un paciente con esta condición, este procedimiento no representa una alternativa médica opcional, sino una rutina diaria e ineludible prescrita por profesionales para preservar el funcionamiento de sus riñones y garantizar su supervivencia.

Sin embargo, Aveiro aseguró que los hospitales públicos atraviesan un desabastecimiento crónico, dejando a los pacientes a la deriva y obligando a las familias a asumir una insostenible carga económica para costear insumos que el Ministerio de Salud debería proveer de forma oportuna y gratuita.

Falta de sondas en hospitales: el grito de auxilio de los pacientes

Aveiro resaltó que detrás de cada faltante en las farmacias de los hospitales públicos hay rostros, historias de desgaste emocional y familias que hacen malabares financieros. “La interrupción abrupta de estos procedimientos o la utilización forzada de calibres inadecuados debido a la escasez estatal no solo desencadena infecciones urinarias recurrentes, sino que acelera daños irreversibles en el sistema renal de niños, jóvenes y adultos”, manifestó.

Grupo de manifestantes sosteniendo carteles, mujer con camiseta roja y hombre de camisa blanca enérgicos frente a edificio.
Pacientes con hipertensión pulmonar durante una manifestación el pasado 25 de agosto, exigiendo medicamentos indispensables frente al Ministerio de Salud.

Ante la nula respuesta y el silencio de las autoridades del Ministerio de Salud, las familias nucleadas en la Asociación se preparan para una manifestación pacífica para mañana, jueves 12 de noviembre, a partir de las 08:00, frente a la sede ministerial (Pettirossi esq. Brasil).

Lea más: Salud Pública echa a gerenta tras lapidario informe del BID por USFs abandonadas

La presidenta de la Asociación afirmó que el reclamo es categórico y no admite más demoras. “Exigimos la regularización inmediata de la entrega de sondas, una provisión continua sin interrupciones, la disponibilidad absoluta de todos los calibres requeridos según prescripción médica y, sobre todo, una respuesta institucional seria que garantice la continuidad de los tratamiento”, expresó.

Con consignas firmes como “¡La salud de nuestros hijos no se negocia!” y “¡No queremos más muertes evitables!”, las familias advierten que si el Estado insiste en mirar hacia otro lado, los reclamos y la presión social continuará escalando.

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