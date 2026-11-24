En comunicación con ABC Color, el senador Dionisio Amarilla hablo con respecto a la política de racionalización implementada por el presidente Pedro Alliana a Hambre Cero, programa impulsado por su antecesor, el exmandatario Santiago Peña. Esta reducción del gasto público tuvo lugar como medida paliativa ante la situación financiera que afecta a todo el país por el caso Ueno Bank.

“Toda política de racionalización envía señales de que en realidad se puede mejorar la calidad del gasto público; definitivamente, el programa estrella del gobierno que se instaló en el año 2023 y que generó mucho debate y mucha polémica necesita seguir siendo ajustado, revisado. Hay gente conforme, hay gente que considera se puede mejorar la calidad de los alimentos”, puntualizó.

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En este sentido, el legislador instó a la Contraloría General de la República a hacer un análisis concreto del costo versus calidad del producto, de hacer controles que permitan observar trazabilidades en los ingresos y salidas de las empresas, “qué cosas raras pudo haber existido detrás de eso”, enfatizó.

Medidas alternativas para reducir costos: ¿Madres volverían a cocinar en las escuelas?

En ese contexto, el parlamentario señaló que es necesario analizar los posibles factores que hacen inviable la continuación del programa estrella del expresidente Peña, como ejemplo señaló el servicio de catering en las escuelas.

Ante este escenario, se plantea la posibilidad de que madres de alumnos vayan a cocinar en las escuelas como tradicionalmente lo realizaban años atrás.

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“Que las madres cocinaran en las escuelas pudo haber sido el gravitante para disminuir los costos, contribuir a la economía de las familias en los respectivos distritos y hay que seguir evaluando, yo no sé si la salida sería transferir dinero a las familias para sostener la escolaridad de los chicos, hay que seguir evaluando y creo que la prudencia le hace bien al problema”, finalizó.