Según relataron los lugareños, en la última sesión de la Junta Municipal de Asunción (JMA) el concejal Álvaro Grau (PPQ) habría pedido su retiro argumentando que relentiza demasiado el tráfico en el cruce. Específicamente el que está ubicado en el cruce de Primer Presidente y Madame Lynch que permite un giro a la izquierda a los que vienen por esta última para ingresar a Primer Presidente y continuar -por ejemplo- hasta la Costanera Norte.

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“Tres años de lucha nos llevó esta cuestión de poner el semáforo y nos pusieron muchas trabas y al final tuvimos que esperar a la gente de Koika, para que los instalen. Acá hubo una enorme cantidad de accidentes que bajaron por el semáforo. Si lo sacan, eso va a volver”, relató una vecina al móvil de ABC TV.

Los dejaron sin transporte público y ahora los quieren dejar sin semáforo

Los pobladores explicaron que al ser una avenida de alta circulación, se dificulta el paso al peatón y cruzar la calle se vuelve un acto riesgoso. Además, con el final de la línea 16/2 que era la única que llegaba hasta el sitio, los vecinos no tienen de otra que caminar. “Tres años nos llevó, pero tres años sin parar, así como ahora estamos batallando por nuestro colectivo, también hace tres años”, lamentó la mujer.

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Una de las razones supuestamente esgrimidas por Grau para la eliminación es que en la zona existe uno cada 100 metros, versión que fue desmentida por los vecinos. “Es mentira que tenemos un semáforo cada 100 metros. Este uno (el de Madame Lynch y Primer Presidente), venís de allá del viaducto de Aviadores, está la rotonda, y después tenés el de Overava, tampoco ese se puede tocar, porque son dos puntos críticos que nosotros tenemos acá en el barrio”, expuso la entrevistada.

La misma también denunció la negligencia de los conductores de camiones de gran porte que vienen por la avenida Silvio Pettirossi y deben “enganchar” por el lugar. “El viaducto de allá, usan como tobogán los camiones. Por eso el semáforo de acá no se puede tocar. Eso tienen que saber los concejales”, acusó.

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No dialogaron con los vecinos

La mujer explicó que hasta el momento ningún edil se acercó a conversar con ellos para interiorizarse de la necesidad real en la zona. “La misma cosa ocurrió cuando se quiso hacer el cierre del giro a la izquierda, cuando Nenecho quiso imponernos el cierre. Le demostramos que acá en el barrio no se hace lo que se quiere sin que se comunique al barrio”, aseguró la vecina.

Los mismos presentaron una nota a la JMA pidiendo rever esta decisión. “Llegamos a eso porque o si no, van a tomar decisiones sin que se haga una audiencia pública, porque los que decidimos en el barrio somos los vecinos, los que vivimos aquí. Acá estamos cansados de los atropellos”, expresó la vecina.

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“Los desagües cloacales no dan abasto, los edificios (construidos en masa en la zona) nos están por matar, la luz intermitente, miles de problemas tenemos. No tenemos ni colectivo y ahora también nos quieren sacar el semáforo. ¿Quién se va a hacer responsable de los muertos?”, finalizó la mujer.