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Política
12 de noviembre de 2026 - 17:56

Junta Municipal de Asunción sesionará este viernes para destrabar G. 7.057 millones para combustible

Cesar Escobar, varios asistentes con laptops, todos concentrados en la discusión en una sala decorada con cuadros.
Sesión de la Comisión de Hacienda en la que se aprobó el dictamen favorable al pedido de la intendenta Soledad Núñez.Gentileza, JMA

Tras el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, los concejales de Asunción tratarán mañana, viernes, el pedido de reprogramación de G. 7.057 millones remitido por la intendenta Soledad Núñez para garantizar el combustible para la provisión de servicios básicos. Enterate de los detalles.

Por Luis López Nery Huerta
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La Junta Municipal de Asunción fue convocada a una sesión extraordinaria para este viernes 13 de noviembre a las 9:00, con 30 minutos de tolerancia, para tratar exclusivamente la reprogramación presupuestaria solicitada por la intendenta Soledad Núñez. La convocatoria se concretó luego de que la Comisión de Hacienda emitiera este jueves un dictamen favorable al mensaje del Ejecutivo municipal. Ayer, miércoles, los colorados habían trabado la iniciativa.

El pedido asciende a G. 7.057 millones y, según explicó el concejal Sebastián Garay (PPQ), consiste en una reasignación técnica de créditos que no implica ampliación presupuestaria ni nuevos compromisos financieros. El mecanismo transfiere saldos excedentes de la Dirección de Servicios Administrativos hacia las direcciones misionales de Servicios Urbanos y Vialidad.

Lea más: Terminal de Asunción: advierten a Soledad Núñez de “saqueo” a fin de año si no desarma cajas paralelas

Los recursos se destinarán a la provisión de combustible para la flota municipal, maquinarias y la planta asfáltica de la capital. Esta transferencia busca evitar la interrupción de los servicios de recolección de basura, limpieza de plazas, parques y avenidas, así como los trabajos de bacheo.

Oscar Ariel Noldin Núñez y otros asistentes prestan atención en reunión, rodeados de una mesa con computadora y proyector en un ambiente interior.
La directora general de Administración y Finanzas, Irene Bellassai (c) y el director de Hacienda, Víctor Rivas (d), exponiendo ante los miembros de la comisión de Hacienda.

Desde la Intendencia señalaron que la urgencia responde al desabastecimiento inmediato ocasionado por una deuda flotante de G. 43.000 millones heredada de la administración de Luis Bello (ANR-cartista). Dentro de ese pasivo, G. 30.000 millones corresponden a facturas de combustible que quedaron impagas a lo largo del año.

Veto al Presupuesto Municipal 2027: plazos y postura en la Junta de Asunción

En tanto, la decisión de la intendenta de vetar parcialmente el Presupuesto Municipal 2027, no será tratada en la plenaria de este viernes. Al finalizar dicha sesión extraordinaria, la Comisión de Hacienda y Presupuesto volverá a reunirse para analizar la objeción del Ejecutivo, cuyo plazo límite de tratamiento en el legislativo comunal vence el próximo lunes.

Hombres formalmente vestidos discuten en una gran mesa con papeles y dispositivos móviles en un salón de reuniones.
Pleno de la Junta Municipal de Asunción en la sesión de ayer, miércoles, en la que la mayoría colorada trabó la iniciativa de la intendenta Soledad Núñez.

Respecto a este punto, el concejal Garay adelantó que acompañará con su voto el veto presentado por la intendenta. El edil indicó que la postergación del tratamiento en el pleno permitirá que los demás concejales revisen la documentación y los dictámenes remitidos por la Intendencia.

Lea más: Desagüe pluvial del Abasto: vecinos ven mayor ritmo de obras tras asunción de Soledad Núñez

Garay argumentó que, conforme a la Constitución Nacional y a la Ley Orgánica Municipal, la Intendencia es la única ordenadora de gastos de la comuna. En ese sentido, sostuvo que la Junta Municipal no tiene atribuciones para asumir dicha función ni para establecer una administración paralela.

El legislador comunal recordó que existen antecedentes administrativos que respaldan esta postura jurídica. Según mencionó, la Contraloría General de la República ya emitió dictámenes previos que ratifican la imposibilidad legal de que la Junta Municipal actúe como ordenadora de gastos.

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