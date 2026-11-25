En la mañana de este miércoles, se registraron varios inconvenientes a la hora de utilizar el validador de pago de las tarjetas Jaha para el cobro del pasaje. Ante esto, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte, recordó que existe una ley que contempla este tipo de eventos.

Mediante un comunicado expresó que pasaje no debe ser pagado en efectivo ante eventuales inconvenientes con el sistema del pago electrónico debido a que infringiría lo estipulado en el articulo 3 de la Ley 4207/2020.

Lea más: Problemas con billete electrónico del transporte público: qué dice Jaha

En este sentido, la normativa establece cuanto sigue: “El viaje es gratuito cuando el validador esta fuera de servicio o una falla de sistema impide el pago electrónico. En esos casos no corresponde el pago en efectivo, y el bus debe continuar con su recorrido hasta que los pasajeros a bordo lleguen a sus destinos”, precisa la misiva.

Fiscalizadores realizan controles de cumplimiento de Normativa

Ante este escenario, adelantan desde la institución que fiscalizadores ya realizan recorridos para realizar controles que permitan verificar el correcto cumplimiento de esta normativa, en los buses que presentaron estas fallas a fin de garantizar la gratuidad de los pasajes, y que pasajeros lleguen hasta su destino.

Asimismo, desde la firma de billetaje electrónico Jaha puntualizaron que si bien se registraron inconvenientes en el sistema originados por la caída de la plataforma M2M de su proveedor de telefonía móvil, ya se encuentran en proceso de restablecimiento gradual.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para reportes de inconvenientes con la plataforma habilitan un centro de atención telefónica se encuentra operativo a través del número corto *5242 para consultas o reclamos.