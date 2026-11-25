Un grupo de familias de pacientes con errores congénitos del metabolismo prepara una manifestación para este jueves, a partir de las 9:00, frente a la sede del Ministerio de Salud Pública (MSPBS). La medida de fuerza busca exigir la entrega inmediata de fórmulas nutricionales especializadas, cuya provisión se encuentra interrumpida durante todo el mes de noviembre, poniendo en grave riesgo la salud y el desarrollo de niños que dependen estrictamente de este tratamiento para sobrevivir.

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La protesta se desarrolla bajo la actual administración del doctor Isaías Fretes, quien asumió la conducción de la cartera sanitaria en septiembre de este año con el compromiso público de priorizar el acceso oportuno a los medicamentos y fortalecer los servicios asistenciales. Sin embargo, a poco más de dos meses de iniciada su gestión —y en medio de recientes reestructuraciones en áreas clave como Administración y Finanzas e Insumos Estratégicos—, los familiares denuncian que la burocracia y la falta de respuestas concretas siguen vulnerando el derecho a la salud de los sectores más frágiles.

Según relató a ABC Color Leticia Morel, madre de dos menores afectados y vocera del grupo, la crisis golpea actualmente de manera directa a varios niños diagnosticados con homocistinuria. Se trata de una patología hereditaria en la que el organismo no puede procesar correctamente ciertos aminoácidos, por lo que los pacientes requieren una dieta estrictamente baja en proteínas complementada con fórmulas médicas específicas.

Desabastecimiento de fórmulas para homocistinuria pone en riesgo a niños

Más allá del quiebre de stock, el reclamo ciudadano apunta a la aparente desidia y a las versiones cruzadas dentro de las propias dependencias del Ministerio de Salud. De acuerdo con el testimonio de Morel, en la primera semana de noviembre acudieron al ministerio tras ser notificados de la falta de insumos. Según el relato de la vocera del grupo, en la Dirección de Finanzas, que efectivamente la compra se había retrasado por falta de fondos, pero que el problema financiero ya estaba subsanado y la adquisición concretada.

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No obstante, las semanas transcurrieron sin que las latas llegaran a manos de los pacientes. Desde el Ministerio de Salud se les informó que los productos ya habían sido entregados a la nutrióloga cabecera del programa, versión que fue desmentida por la propia profesional médica, quien acompaña el reclamo de las familias. Paralelamente, la empresa proveedora (Inchaco) sostuvo ante la consulta de los padres que las fórmulas ya fueron entregadas a la cartera sanitaria. “Están mintiendo en todo momento. Los niños no deberían quedarse sin fórmula un día porque es un tratamiento muy riesgoso, lo cual trae varias consecuencias”, advirtió Morel, detallando que sus hijos de 10 y 13 años requieren seis y ocho latas mensuales, respectivamente, para mantener su metabolismo nivelado.

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Padres advierten sobre riesgos de desabastecimiento generalizado

Según explicaron los familiares, anteriormente el Estado realizaba entregas trimestrales que garantizaban previsibilidad; sin embargo, el esquema cambió a entregas mensuales ajustadas al límite, dejando a los pacientes sin margen de seguridad ante cualquier retraso administrativo. A comienzos de este año, los pacientes con fenilcetonuria (PKU) ya debieron recurrir a protestas para restablecer su suministro.

Los padres alertaron que se encuentra estancado un documento de “ampliación” presentado en agosto pasado por el médico cabecera, el doctor Marcos Casartelli, destinado a garantizar la compra anual de insumos para todas las patologías metabólicas. Dado que el proceso logístico tras la aprobación demora cerca de seis meses, la falta de firma de este expediente amenaza con dejar sin tratamiento al resto de los pacientes metabólicos del país en el corto plazo.

A través de la Asociación de Padres y Amigos de Pacientes con Errores Innatos del Metabolismo (APAPECOM), las familias lograron concertar una audiencia para este jueves con las autoridades del Ministerio de Salud. Mientras se desarrolla la reunión, los padres permanecerán apostados en las afueras de la institución exigiendo que las promesas de gestión transparente se traduzcan en soluciones urgentes antes de que la falta de insumos provoque daños irreversibles en los niños.