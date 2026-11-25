Durante una conferencia de prensa conjunta, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) anunciaron la conformación de una mesa de trabajo para acordar criterios comunes orientados a resguardar el rigor académico, la transparencia y la calidad de la formación en las carreras de Medicina.

De la reunión previa a la rueda de prensa, participaron representantes de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), universidades públicas y privadas, la Academia de Medicina y el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM).

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El anuncio se dio en el marco de los cuestionamientos sobre la calidad de la enseñanza médica y las dificultades para contar con profesionales capacitados en localidades del interior del país. Como primer paso, las autoridades informaron que se designará a uno o dos representantes técnicos por cada sector involucrado para revisar las normativas vigentes, analizar su aplicación en el terreno y proponer mejoras en los mecanismos de seguimiento y control.

La dura advertencia de Isaías Fretes sobre los médicos recién egresados

En su intervención ante la prensa, el ministro de Salud Pública, Isaías Fretes, vinculó directamente la calidad de la formación médica con los riesgos asistenciales en las zonas más alejadas y fronterizas. Como ejemplo, relató que la semana pasada acudió a verlo el intendente de una ciudad distante y fronteriza llevando a una joven médica para solicitar un contrato, y que al consultarle sobre el manejo farmacológico de un paciente hipertenso refractario, la profesional no supo responder.

A partir de ese episodio, Fretes explicó que le aconsejó no asumir responsabilidades sanitarias sin la preparación adecuada ni el respaldo de una especialidad. “Usted no puede cargar sobre su espalda la salud de cerca de 4.000 personas. Va a terminar con un problema médico legal y no va a poder volver a su casa”, señaló el ministro al relatar el intercambio con la médica recién egresada, agregando que la invitó a presentarse al examen del Conarem y optar por medicina familiar.

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Fretes advirtió que la población suele depositar su confianza en quien viste guardapolvo blanco sin reparar en si cuenta con formación de posgrado, y sostuvo que, como titular de la cartera sanitaria, tiene el deber de intervenir en la calidad de la formación médica en el interior. “Somos capataces de turno y tenemos la obligación de rendirle cuenta a ese pueblo y al gobierno que nos está confiando”, expresó.

Reglas claras y coordinación: el planteo del MEC para las carreras de medicina

Por su parte, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, destacó ante la prensa que la reunión —impulsada a pedido de Fretes— reunió durante cerca de dos horas a referentes de cada sector, y que cada uno asumió tareas concretas para dar continuidad al trabajo.

Ramírez defendió la necesidad de establecer criterios normativos precisos para ordenar el sistema y rechazó que fijar límites sea perjudicial. “A veces el límite ordena, agiliza y facilita. Y en ese concepto hemos trabajado esta mañana”, afirmó. Asimismo, anunció que el ministro de Salud, Isaías Fretes fue designado coordinador general, principal y único del proyecto.

Las propuestas anunciadas reabre el debate sobre la efectividad de las herramientas que ya poseen el MEC, el Cones y la Aneaes para regular y supervisar las carreras. Queda por ver si esta nueva instancia logrará corregir vacíos históricos de control sin convertirse en un mero espacio de propuestas.

El control sobre las facultades privadas

Durante la rueda de prensa, el ministro de Salud buscó despejar temores sobre cierres automáticos de facultades, pero dejó en claro que el cumplimiento normativo será el eje de la revisión. “Si una facultad privada se aviene a las reglamentaciones, si cumple cabalmente, va a ser etiquetada como una buena unidad formadora y va a continuar”, sostuvo Fretes, quien añadió que, a su juicio, un propietario que busca sostener un negocio rentable debe ajustarse a las reglas para formar buenos profesionales.

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La historia reciente de la educación superior muestra que la expansión de carreras de Medicina ha estado con frecuencia asociada a presiones comerciales y a controles insuficientes sobre campos de práctica, planteles docentes y evaluación real de competencias.