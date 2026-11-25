El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) trató este miércoles, la actualización del reglamento de préstamos para la vivienda con garantía fiduciaria destinados a funcionarios de la institución.

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Durante la sesión, liderada por Derlis León como presidente del seguro social, los consejeros acompañaron la modificación presentada por la Gerencia Administrativa y Financiera, al tiempo que solicitaron continuar el análisis técnico, financiero y jurídico para ampliar el alcance de esta línea crediticia hacia los jubilados y pensionados, además de permitir la consolidación de deudas vigentes.

Según lo expuesto, el documento contiene la propuesta actualizada para la consolidación y modificación del reglamento vigente que regula los créditos habitacionales respaldados mediante garantía fiduciaria para el personal de la previsional.

Modificación del reglamento de préstamos y posible inclusión de jubilados y pensionados

Durante la sesión, las autoridades del IPS propusieron incorporar a los jubilados y pensionados como sujetos beneficiarios de los préstamos para la vivienda con garantía fiduciaria.

De acuerdo con los criterios expuestos, esta eventual apertura mantendría exigencias específicas de resguardo financiero, entre ellas un límite de edad máxima de 75 años al momento del vencimiento de la obligación, la verificación de la capacidad de pago del solicitante y la constitución de garantías suficientes.

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En el IPS, el préstamo para la vivienda con garantía fiduciaria se gestiona a través de su Departamento de Caja de Préstamos. Actualmente, a diferencia de los préstamos ordinarios a sola firma (que sí incluyen a jubilados y pensionados), la línea habitacional con garantía fiduciaria está habilitada exclusivamente para funcionarios de la institución. Los asegurados cotizantes del sector privado no tienen acceso a los créditos de la Caja de Préstamos.

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Según la tabla vigente publicada por la Caja de Préstamos del IPS para préstamos de vivienda:

Monto: Desde G. 50.000.000 hasta G. 1.000.000.000 .

Tasa de interés anual: 6,7 % .

Plazo: Hasta 240 meses (20 años).

Evaluación: Sujeto a análisis crediticio previo según la capacidad de endeudamiento mensual del funcionario (la cuota se descuenta habitualmente de sus haberes).

¿Cómo funciona la garantía fiduciaria?

En lugar de una hipoteca tradicional ejecutada directamente por el IPS, el inmueble pasa a formar parte de un fideicomiso de garantía administrado por una entidad fiduciaria (banco o financiera en convenio con el IPS). Si el deudor incumple, la entidad fiduciaria ejecuta la garantía de forma más ágil sin necesidad de un juicio hipotecario largo.