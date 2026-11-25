La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, confirmó que los empleados vinculados directamente a la entidad bancaria en proceso de resolución comenzaron a percibir sus haberes y beneficios sociales hace aproximadamente una semana y media, en el marco de la Ley 2334.

Según precisó, el universo inicial contabilizado asciende a 491 trabajadores en nómina, además de preverse el llamado a gerentes de niveles cuatro y cinco que se encuentran en relación de subordinación.

Al detallar los rubros abonados y el origen de los recursos, la ministra señaló que “los pagos se realizan con fondos propios de la entidad y no con recursos del fondo de garantía”.

Seguido explicó: “Las liquidaciones contemplan salarios no devengados previos a la resolución, aguinaldo proporcional, vacaciones proporcionales y causadas, además del preaviso, mientras que quienes continúan colaborando con los interventores percibirían salario completo”.

Lea más: Presentarán proyecto de ley para pagar liquidaciones a trabajadores del Grupo Vázquez

Sobre el calendario de pagos, Recalde advirtió que el proceso de liquidación de créditos laborales debe cerrarse el 2 de diciembre, pese a un pedido de prórroga del Banco Central, por lo que los desembolsos restantes se ejecutarán entre esta semana y la siguiente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Anticipo de hasta cinco salarios mínimos

Consultada sobre el anuncio de un adelanto de hasta cinco salarios mínimos (unos 15 millones de guaraníes), Recalde aclaró que la medida apunta a cubrir parcialmente o en su totalidad los créditos laborales de trabajadores de empresas cerradas afectadas.

“Estimamos inicialmente en 3.610 personas distribuidas en 22 firmas identificadas, cifra que podría variar tras nuevas medidas cautelares y ampliaciones de nómina”, mencionó.

La ministra subrayó que el monto proyectado, unos 10 millones de dólares, equivalentes a cerca de 62.000 millones de guaraníes, saldrá de recursos del Tesoro a través del Ministerio de Economía, pero remarcó que no se trata de un subsidio definitivo sino de un mecanismo recuperable.

De acuerdo con su explicación, el Estado se subrogará en los créditos laborales para que posteriormente la Procuraduría reclame el recupero a las empresas correspondientes, mientras los trabajadores conservarán su carácter de acreedores privilegiados por eventuales saldos pendientes.

Lea más: Pago a trabajadores del Grupo Vázquez: “Bachi” Núñez promete celeridad a proyecto de “adelanto”

Asimismo, indicó que el beneficio aplica exclusivamente a cotizantes en Paraguay (en IPS o en la Caja Bancaria, como en el caso de procesadoras vinculadas) y no incluye a empleados en el exterior.

Verificación de empresas y montos promedio

Recalde indicó que el relevamiento preliminar abarca alrededor de 52 empresas vinculadas según estatutos, de las cuales unas 20 ya fueron constatadas como cerradas en verificaciones in situ y otras siguen bajo fiscalización en campo, dado que el proyecto remitido al Congreso exige el cese efectivo de actividades para aplicar el anticipo excepcional.

En cuanto a la antigüedad laboral, señaló que “el promedio general ronda los dos años y tres meses en firmas más recientes, aunque en el caso bancario existen trayectorias de 25 a 30 años vinculadas a procesos anteriores como la absorción de exVisión”.

En ese punto, precisó que los cambios de patronal o eventuales simulaciones laborales escapan a la determinación administrativa del ministerio y corresponden al ámbito judicial, mientras que el cálculo administrativo se basa en la última empleadora registrada.

Lea más: Ueno Bank: propuesta del Gobierno para pagar a los exfuncionarios es la más adecuada, dice Nakayama

Finalmente, la ministra comentó que “aún no se completaron las liquidaciones de los tramos gerenciales más altos para establecer un máximo definitivo”, y citó promedios estimados de indemnización según firma, como alrededor de 7.500 dólares en Itti, 5.220 dólares en Tecnoma y 3.400 dólares en Grupo Vázquez, aclarando que cada trabajador recibirá el adelanto hasta el tope que le corresponda según su antigüedad y remuneración.