Ayer, en conferencia de prensa, el presidente de la República, Pedro Alliana, adelantó la presentación de un proyecto de ley que busca en parte indemnizar a los trabajadores del Grupo Vázquez que quedaron desempleados luego de la resolución de Ueno Bank y el posterior colapso de todas las empresas vinculadas.

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La propuesta pretende que sea el Estado el que recupere ese dinero luego de la liquidación de bienes (que puede tomar incluso años) y de esa manera tratar de paliar la necesidad de alrededor de 6.000 afectados. “De todos los proyectos que se remitieron hasta ahora, el que más se parece al que nosotros estábamos trabajando en la Comisión de Legislación es este”, ponderó el senador Eduardo Nakayama.

Poner los pies sobre la tierra

El legislador sostuvo que la resolución de Ueno Bank no fue una normal debido a que no se siguieron todos los protocolos correspondientes hasta que fue inevitable. “Nosotros debemos ser realistas en relación a una situación; no se pasó por los procesos de control que el Banco Central y la Superintendencia de Seguros tenían que haber realizado en su momento y que quizá hubiesen evitado esta catástrofe”, reflexionó quien proviene justamente del rubro de los seguros.

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Añadió que ni con todas las medidas disponibles de reposición, se pudo contener la situación. “Ellos (el BCP) atajaron y ocultaron hasta último momento, entonces cuando reventó la represa, dejó un tendal de muertos, heridos, contusos y demás. En una primera etapa, nos hemos ocupado de los ahorristas (pequeños y medianos) que ya han cobrado en gran mayoría su dinero”, destacó.

En una segunda, ya están tratando de normalizar la situación de los trabajadores afectados. “Tenemos que ocuparnos de los trabajadores que no tienen vela en este entierro, no tienen nada que ver con esto que ha ocurrido y que aproximadamente 6.000 están en la calle. Algunos incluso no llegaron a cobrar su sueldo de octubre. Entonces, lo que se está viendo es la posibilidad de adelantarles sus liquidaciones. No se trata de una compensación ni una indemnización, sino de sus liquidaciones”, indicó Nakayama.

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Paso en falso del gobierno

El legislador liberal expresó que fue una mala movida del gobierno de Pedro Alliana proponer que sea el propio Estado quien se haga con el control de esas empresas y administrarlas como si fuese el dueño, lo que abriría la posibilidad de que se enajenen bienes y demás. “Eso no se podía aprobar de ninguna manera”, cuestionó.

Para él, el foco debe estar en las damnificados. “Hay una cuestión que nosotros tenemos que solucionar, que es esta gente que hoy está en la calle, está sin cobrar su sueldo. Hablamos de hasta cinco salarios y que ese crédito quede a favor de lo que se tenga que repartir de la resolución del banco o de la liquidación de esta empresa”, aseguró.

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Eduardo Nakayama dejó en claro que en toda liquidación, resolución, quiebra de empresa o concurso de acreedores, lo primero que se tiene que hacer es pagar los pasivos laborales. “Eso es lo primero que se tiene que pagar. Entonces, lo que se va a hacer es darle una solución y un corte para que esta gente pueda ya salir a buscar trabajo o hacer otras cosas, y nosotros concentrarnos en lo próximo”, reiteró.

¿Y qué es lo próximo dentro de este proceso?

“Tenemos que pensar en los bonistas nacionales e internacionales. Tenemos que pensar en los ahorristas que han confiado en el sistema bancario paraguayo y que han confiado en las calificaciones que les daba el Banco Central”, subrayó el liberal.

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Añadió que estos inversores también fueron víctimas de la falsa credibilidad que exponía la matriz, que los mismos no tuvieron acceso a la información privilegiada que súi tuvieron otros directivos. “Por ejemplo, el presidente Carlos Carvallo retiró (bonos) días después de que se remitiera el pedido de informe al Senado. Creo que fueron 3.000 millones, según la denuncia de la diputada Rocío Vallejo”, puntualizó.

Para él, lo único que se logró fue perjudicar la imagen que el país proyectaba al exterior. “¿Y cuántos miles de ahorristas y bonistas paraguayos y extranjeros que no tuvieron esa posibilidad lamentablemente perdieron su dinero? Eso va en contra de la confianza de todo el mundo que puso su ojo en su momento en Paraguay”, denunció.

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En ese sentido, ese perjuicio a la imagen también constituye un problema de Estado que los actores políticos deben solucionar. “Ya hemos entablado conversaciones con el nuevo presidente del Banco Central; él va a venir próximamente al Senado para poder hablar sobre estos temas, y también de cómo va la resolución de Ueno, pero definitivamente son cuestiones que se tienen que resolver”, concluyó.