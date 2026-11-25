El medio periodístico internacional, Luxembourg Times, reveló llamativos datos de inversiones extranjeras afectadas por Ueno Bank, donde se habla de perjuicios de varios millones de dólares en fondos de impacto.

“Una investigación del Luxemburger Wort reveló que dos fondos de impacto locales transfirieron dinero a Ueno cuando otros inversores ya se estaban retirando. Uno de los fondos también involucra dinero público, incluida financiación de la Unión Europea”, revela la nota periodística.

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En este sentido, apuntan a la llamativa actuación de inversionistas que seguían apostando por envíar dinero a Ueno pese a que ya había serios cuestionamientos y denuncias sobre su administración.

¿Qué son los fondos de impacto y cómo fueron a parar en Ueno Bank?

La investigación periodística señala que en Luxemburgo funcionan bancos, fondos de inversión y empresas que administran grandes cantidades de dinero.

Un fondo de inversión es una organización que reúne dinero de diferentes inversionistas para colocarlo en proyectos, empresas o instituciones financieras y luego se utiliza para realizar inversiones. En este caso, dos fondos vinculados a Luxemburgo depositaron millones de dólares a Ueno porque esperaban obtener ganancias a través de los intereses que el banco paraguayo debía pagarles.

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Los fondos de impacto son fondos que buscan dos cosas:

Ganar dinero mediante sus inversiones.

Generar algún beneficio para la sociedad o el medioambiente.

Se los llama fondos verdes porque buena parte de sus inversiones están relacionadas con la protección ambiental.

Los fondos europeos prestaban dinero a Ueno para que el banco, a su vez, financiara a empresas que supuestamente cumplían determinados requisitos ambientales, según el medio internacional.

¿Cuánto dinero europeo recibió Ueno?

La investigación periodística detalla dos operaciones principales de financiamiento hacia el banco paraguayo. La primera corresponde al Eco.business Fund, cuyo préstamo total de US$ 30 millones fue confirmado por Finance in Motion. Este capital se desembolsó en tres tramos iguales de US$ 10 millones cada uno realizados en diciembre de 2025, julio de 2026 y agosto de 2026, destacándose que la última transferencia se concretó apenas unos tres meses antes del colapso de la entidad.

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La segunda operación involucra a Triodos, mediante un préstamo conjunto de € 15 millones estructurado a través de dos fondos que aportaron aproximadamente € 7,5 millones cada uno. Según los registros, la mayor parte de este financiamiento europeo se entregó en junio de 2026, mientras que el saldo restante terminó de desembolsarse en septiembre de ese mismo año.

Esto quiere decir que Ueno recibió dinero de inversionistas europeos incluso durante los meses en que, según la investigación, ya existían señales de preocupación sobre su situación financiera.

La caída de Ueno Bank

Ueno Bank fue sometido a un proceso de resolución por el Banco Central del Paraguay, el 3 de noviembre pasado debido a que ya no tenía suficiente respaldo financiero para cubrir pérdidas.

“Los supervisores encontraron préstamos mal documentados a empresas vinculadas a los propietarios del banco. Los fiscales están investigando esos préstamos y también ordenaron el arresto de tres exdirectores del banco central. Los directores están acusados de ignorar advertencias sobre las dificultades financieras de Ueno. El colapso también le costó el puesto al presidente de Paraguay. Santiago Peña tuvo acciones en Ueno Holding hasta la mayo del 2025, cuando la sociedad de cartera controlaba el banco”, detalla el informe periodístico internacional.

Asimismo, informa que actualmente el expresidente se encuentra en prisión preventiva desde el 7 de noviembre y que los fiscales también ordenaron el arresto de su hermano bajo sospecha de delitos que incluyen lavado de dinero.

Investigación que se desarrolla en Luxemburgo

En ese contexto, la situación no solo afectó a los aproximadamente 3 millones de paraguayos que están siendo resarcidos con el fondo de garantías de créditos sino que se extendió más allá de Paraguay. El rastro conduce a Luxemburgo, donde tiene su sede U Holding, parte de la estructura de propiedad del banco.

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Según Luxembourg Times: “Desde entonces, los fiscales paraguayos se han reunido con sus homólogos luxemburgueses para discutir una posible solicitud de asistencia judicial recíproca. Esto concierne, entre otras cosas, a criptoactivos y valores presuntamente vinculados a Peña. Las autoridades judiciales de Luxemburgo confirmaron que se había recibido una denuncia y que estaba siendo examinada”.

La tasa de recuperación sigue siendo desconocida

En otro punto, señala que ahora esos fondos enfrentan el riesgo de perder millones. No tienen la misma protección legal que los ahorristas paraguayos y todavía no saben cuánto podrán recuperar.

El colapso podría costar alrededor de 1.000 millones de dólares (914 millones de euros), quizás un poco más, dijo la semana pasada el presidente del Banco Central del Paraguay, Jorge Luis Schreiner.

“No están protegidos por la ley, dijo Schreiner sobre los inversores que compraron bonos emitidos por Ueno en el extranjero. Ellos se encuentran entre los principales acreedores que enfrentan las pérdidas restantes. Schreiner afirmó que recién divulgaría el déficit final en uno o dos meses” confirman en la nota periodistica.

¿Quién pierde el dinero?

Por su parte, aclara que el fondo de garantía estatal ya devolvió sus ahorros a la mayoría de los clientes comunes. Ahora, los grandes acreedores que enfrentan las mayores pérdidas son quienes compraron bonos de Ueno en el extranjero (incluidos estos fondos de Luxemburgo), ya que no están protegidos por la ley paraguaya.

“Paraguay podrá estar a unos 10.000 kilómetros de distancia, pero las consecuencias se están sintiendo en Luxemburgo. Los bonos de Ueno cotizan en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y varios fondos luxemburgueses se encuentran entre sus acreedores. Hasta ahora, habían promovido sus inversiones como una forma de hacer el bien”, señalan.

En esa misma línea, afirman que la ley de garantías de depósitos no se aplica a los fondos de inversión. Estos se ubican detrás de otros acreedores y recibirán solo lo que quede. Como declaró Finance in Motion: “Actualmente no se puede estimar la tasa de recuperación”.

Lo que ya está claro es el daño colateral para Luxemburgo, cuyo centro financiero gusta de presentarse como un polo para la inversión verde. Finance in Motion defendió el principio: “Sin esta protección contra riesgos, habría menos capital privado para la financiación del clima y la biodiversidad”, manifestó.

La incógnita latente ante este escenario sigue siendo por qué se seguía enviando dinero a Paraguay cuando los supervisores ya estaban investigando al banco y otros inversores se estaban retirando.