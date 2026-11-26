El director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), Enrique Galeano, brindó precisiones sobre el alcance de la cobertura médica para trabajadores ante casos de mora, desvinculación laboral y renuncia, en medio de la situación que atraviesan empresas vinculadas a Ueno Bank tras el cese de operaciones de la entidad financiera.

Al referirse a la normativa vigente, Galeano explicó que el seguro social contempla una prórroga en determinadas circunstancias. “La normativa del IPS, en dos artículos en específico establece que cuando existe mora, que es una de las primeras situaciones, los servicios o la cobertura médico-asistencial se extiende por 60 días posteriores, al último pago con excepción de los subsidios”, dijo.

Seguidamente expresó que es igual caso para las situaciones de cesantía involuntaria, que son los despidos. “También, el seguro social cubre por 60 días posteriores”, puntualizó.

Asimismo, señaló que existe una solicitud del Ministerio de Trabajo para garantizar la aplicación efectiva de estas disposiciones y dar una atención particular a las mujeres embarazadas y en periodo de maternidad.

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Empresas vinculadas y plazos de cobertura

Sobre el estado de los aportes de las firmas vinculadas, cuyos trabajadores aportan al IPS, a diferencia de los empleados del banco que corresponden a la Caja Bancaria, Galeano indicó que los registros mostraban pagos al día por septiembre (abonado en octubre), mientras que el vencimiento de octubre no había operado al momento de registrarse el impacto a inicios de noviembre.

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En ese marco, precisó que los empleados afectados continúan dentro del margen de cobertura: “Están en periodo de cobertura todavía. Hasta diciembre, ahora sí”. Según explicó, el plazo se extiende hasta el próximo vencimiento según el calendario del RUC, estimado alrededor del 15 de diciembre.

Consultado sobre las opciones para extender la cobertura, como el planteamiento de llegar hasta el 31 de diciembre o más meses, a partir del adelanto de salarios anunciado por el Ejecutivo contra las firmas vinculadas del grupo Vázquez, el director jurídico apuntó a un mecanismo de aporte sobre esos haberes.

“Una de las posibilidades es que de esos salarios como hubiese sucedido normalmente en la ficción de que se hubiesen devengado normalmente se aporte el 9% de los trabajadores a IPS de modo a que tengan uno y dos y tres meses más de cobertura”.

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Al respecto, remarcó que reducir el esquema al aporte del 9% correspondiente al trabajador permitiría cubrir financieramente los gastos de salud dentro de un sistema solidario.

“Y nosotros tenemos mucha empatía social sin embargo, las prestaciones deben financiarse”, sostuvo, al estimar entre 4.500 y 5.000 los trabajadores afectados, lo que representa entre 18.000 y 20.000 beneficiarios al sumar grupo familiar (cónyuge, hijos menores y padres mayores de 60 años).

Agregó que junto con el Ministerio de Trabajo buscan la fórmula justa para respaldar a quienes quedaron cesantes sin percibir liquidaciones y que probablemente ingresarán a un proceso concursal.

¿Qué pasa si el trabajador renuncia?

Finalmente, ante la consulta sobre la renuncia voluntaria, Galeano destacó una lectura favorable a la atención médica amparada en la Ley 427/73. “Nosotros tenemos una interpretación amplia que también le otorgamos porque uno de nuestros artículos, la ley 427/73 establece que en caso de duda siempre en favor de la prestación”, dijo.

“Entonces nosotros también hacemos extensivo como que lo equiparamos, porque es la prestación de salud a excepción de los subsidios, o sea, si este trabajador tiene una contingencia de salud, un reposo, por llamarlo rápidamente, no se le cubre, pero sí las prestaciones médicas”, finalizó.