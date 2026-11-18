El Instituto de Previsión Social (IPS) dio por finalizado el operativo de pago correspondiente a los haberes mensuales y al beneficio anual adicional (aguinaldo) para sus jubilados y pensionados. De acuerdo con los datos oficiales presentados por el presidente del Consejo de Administración de la previsional, Derlis León, la operación alcanzó a más de 91.000 jubilados y pensionados en todo el país, lo que representó una inyección directa de US$ 130.000.000 a la economía nacional.

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Según el reporte institucional -que calificó al proceso de pagos de “total éxito”- la gran mayoría de los asegurados acudió a los cajeros automáticos y pudo retirar su dinero sin mayores inconvenientes. Sin embargo, en redes sociales persisten reportes de beneficiarios que denuncian no haber percibido sus fondos.

Reclamos por pagos incompletos y requisitos vigentes

Pese al balance positivo divulgado por las autoridades del IPS, diversos jubilados y pensionados manifestaron a través de distintos canales que aún no lograron efectivizar el cobro total de sus beneficios. Las quejas se concentran mayoritariamente entre los usuarios asignados o vinculados al Banco Itaú, quienes reportan acreditaciones parciales —habiendo cobrado solo el haber mensual o solo el aguinaldo, es decir, la mitad de lo esperado— o la ausencia total de fondos en sus cuentas.

Desde el IPS recordaron las condiciones administrativas que rigen el desembolso de las prestaciones. Para que la acreditación se procese sin bloqueos, es requisito indispensable tener al día la comprobación de sobrevivencia o “fe de vida”, trámite que debe renovarse de manera obligatoria cada tres meses (ya sea de forma presencial mediante biometría o a través de la aplicación móvil Mi IPS y la herramienta Vivo). La falta de actualización de este registro conlleva la suspensión automática del pago hasta que el beneficiario regularice su situación.

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Por el contrario, el Censo Digital de Actualización de Datos de Jubilados y Pensionados —habilitado desde el 7 de septiembre hasta el 7 de diciembre de 2026— no constituye un requisito bloqueante para el cobro de los haberes ni del aguinaldo. Si bien el censo es de carácter obligatorio para actualizar la base de datos filiatorios y de contacto de la institución, desde el IPS indican que su realización corre por un carril administrativo independiente y no reemplaza ni condiciona la vigencia de la fe de vida.

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IPS: qué hacer si no cobraste el aguinaldo o te pagaron la mitad

Para aquellos jubilados que aún presenten inconvenientes con la acreditación o desconozcan la entidad bancaria que les fue asignada tras la migración, el IPS mantiene operativos sus canales de asistencia:

El portal web Mi IPS (en la pestaña Banco para el desembolso)

El centro de llamadas gratuito 0800 11 5000 (opción 5)

Línea 180

WhatsApp institucional 0962 152 152.

Desde el seguro social se recordó también que, una vez superada esta etapa de contingencia, los beneficiarios podrán solicitar libremente la portabilidad bancaria hacia la institución financiera de su preferencia.