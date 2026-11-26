La expresidenta de Petropar Patricia Samudio, condenada en el caso conocido como agua tónica, en la que la empresa estatal adquirió el producto en grandes cantidades y precios sobrefacturados, recibió un permiso el 20 de noviembre para salir del Comple, donde guarda reclusión, y asistir a la defensa de tesis de su hijo.

Tras consultarle a la jueza penal de Ejecución Sandra Siveira sobre esto, ella aseguró que se enteró de la situación a través de los medios de prensa recién ayer, cinco días después de que Samudio recibió el permiso.

En conversación con nuestra redacción, la magistrada adelantó que solicitará un informe a las autoridades penintenciarias, considerando que el juzgado debe estar al tanto del pedido de permiso e incluso expedirse en caso de que la Fiscalía se oponga.

“La norma, como bien establece ‘otros comprobados motivos’, estos permisos deben ser comunicados inmediatamente a su juez de ejecución y es ahí que yo me enteré ayer por los medios de ustedes, en lo cual, me explicó el director general, que la directora del Comple envió el informe a un correo que el juzgado ya no utiliza hace mucho tiempo”, explicó.

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Agregó que el pedido de informe lo realizará porque, si bien la directora de la penitenciaría es quien tiene el poder de otorgar el permiso de salida, el mismo se debe dar bajo ciertas condiciones.

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¿Qué condiciones debe cumplir un permiso de salida?

Recordó que el juzgado tiene línea directa con todos los centros penitenciarios, vía WhatsApp ya sea para consultas o incluso audiencias, u otros medios telemáticos, lo que hace más llamativo que enviarán la comunicación a un correo institucional que ya no utilizan.

Según tuvo conocimiento la jueza, el motivo que le otorgó la directora del Comple a Samudio se dio debido a la defensa de tesis de su hijo; sin embargo, detalló que el artículo 129 del Código de Ejecución Penal establece que el director penitenciario podrá conceder permiso de salida en ciertos casos específicos.

Estos casos corresponden a fallecimiento, enfermedad del padre, enfermedad grave del cónyuge, del hijo, de la hermana y otros comprobados motivos, además de que el interno debe tener buena calificación.

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“Es un facultativo del director penitenciario, porque la normativa es clara, ‘podrá’ es, no es que es facultad exclusiva del director bajo ciertos presupuestos. Lo que pudo haber ocurrido, de repente, cuando la Fiscalía se opone, apela a esta resolución y ahí sí el juez de ejecución actúa. En ese sentido ahí sí el juez entra y tiene potestad de analizar ese permiso, pero antes de ser beneficiado y ejecutado”, precisó.

Permisos son utilizados como premios

Señaló que las autoridades penitenciarías utilizan muchísimo estos permisos como estímulo, recompensa, así como cuando los internos y las internas tienen buen comportamiento y tienen una calificación de muy buena o excelente. También recordó que los jueces tienen potestad de otorgar salida transitoria, que es muy diferente al permiso de salida, pero que a veces se confunde por la terminología.

Rememoró un caso similar que ocurrió aproximadamente en el 2018 en el que un interno salió de su establecimiento, hizo denuncias a la prensa, porque consideraba que había mucha violación a los derechos humanos y luego de volver al centro penitenciario, el director aplicó una sanción al interno restringiendo ciertos beneficios que el juzgado le otorgó al procesado. Luego, el juzgado convocó al director de la penitenciaría, analizó el caso y recomendó una sanción a la autoridad penitenciaria.

Aunque aclaró que en este nuevo caso deberán primero acceder a toda la documentación para determinar si ameritaba otorgar el permiso.