Desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) señalaron que en los últimos controles realizados en aguas de ríos Paraguay, Manduvirá y Paraná, se pudo constatar que varias personas siguen pescando pese a la vigencia de la veda pesquera que inició el pasado, 2 de noviembre.

Durante el control se incautaron elementos de pesca y ejemplares de bagre que ya habían sido capturados y se encontraban sin vida.

“La inspección permitió constatar que estos peces presentaban gónadas desarrolladas, tanto en machos como en hembras, evidencia de su actividad reproductiva”, confirmaron desde la institución.

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Los controles abarcaron sectores de Villa Franca, Alberdi, Villa Oliva, Remanso, Corateí y zonas aledañas. Además, una patrulla fluvial con apoyo de la Prefectura Naval de Ayolas permitió retirar aproximadamente 500 metros de espineles en la zona de Isla del Medio, en Corateí.

Sanciones por pesca durante veda

Ante esta realidad, el Mades mantiene los operativos de control y las acciones de concienciación en distintos puntos del país y recuerdan que pescar durante el periodo de veda conlleva severas sanciones.

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La penalidad va desde la incautación total de los elementos de pesca y multas administrativas que alcanzan hasta los 20.000 jornales, hasta procesos judiciales ordinarios a través de la fiscalía con penas privativas de libertad.

En este sentido, recuerdan que durante este periodo solo está permitida la pesca de subsistencia reglamentada por la ley, sin embargo, esta modalidad no permite la captura de especies protegidas como el surubí, manguruyú, dorado y pacú, incluso cuando estén destinadas al consumo propio.

La pesca de subsistencia

Asimismo, puntualizan que durante este periodo estarán suspendidas la pesca comercial y deportiva, así como el transporte y la comercialización de productos pesqueros.

Únicamente estará permitida la pesca de subsistencia, con caña y anzuelo, desde la orilla y sin embarcación. Esta autorización está destinada exclusivamente a las familias ribereñas que dependen de esta actividad y cuentan con el registro habilitante.

El límite establecido es de 5 kilogramos por persona, destinados exclusivamente al consumo familiar.

Duración de la Veda

La veda en los ríos interiores del país y en los tramos de los ríos Paraná, Paraguay y Pilcomayo limítrofes con Argentina, arrancó el pasado 2 de noviembre e irá hasta el 21 de diciembre de 2026, con una duración de 50 días.

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En cuanto al tramo del Alto Paraná (hasta el río Iguazú), el río Apa y la sección del río Paraguay fronteriza con Brasil, la restricción tendrá mayor duración ya que comenzó el pasado 2 de noviembre de 2026 y se extenderá hasta el 31 de enero de 2027 con una duración de 90 días.

Ante esta realidad, el Mades mantiene los operativos de control y las acciones de concienciación en distintos puntos del país.